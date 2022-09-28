Kayseri'de sokak basketbolu turnuvası düzenlenecek - Son Dakika
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Kayseri'de sokak basketbolu turnuvası düzenlenecek

28.09.2022 16:30
Kayseri'de sokak basketbolu turnuvası düzenlenecek

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri'de ikinci kez "3X3 Sokak Basketbol Turnuvası" düzenleneceğini bildirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri'de ikinci kez "3X3 Sokak Basketbol Turnuvası" düzenleneceğini bildirdi.

Kabakcı, yazılı açıklamasında, Kumsmall Alışveriş Merkezi ile düzenleyeceklerin turnuvanın 1-2 Ekim'de gerçekleştirileceğini belirtti.

Etkinliklerle sporun her yerde yapılabileceğini göstermek istediklerini aktaran Kabakcı, şunları kaydetti:

"Kısa sürede büyük bir hızla yayılan ve çok sevilen, heyecan ve eğlencenin dozunun hiç düşmediği basketbol turnuvasını daha önce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlemiştik. Bu tür müsabakalarla 'Spor her yerde' sloganını yaygınlaştırarak spor için hiçbir engel olmayacağını, sporun her yerde yapılabileceğini göstermeyi amaçlıyoruz. Turnuvada 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza spor yaptırabilmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Ali İhsan Su, basketbol, gençlik, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri'de sokak basketbolu turnuvası düzenlenecek - Son Dakika

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