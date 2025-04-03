Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Mihalıççık Belediye Spor\'a Moral Ziyareti

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Mihalıççık Belediye Spor'un hentbol antrenmanına konuk olarak sporculara ve teknik ekibe moral verdi.

Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi temsilcisi Mihalıççık Belediye Spor'un antrenmanları sürüyor. Takım oyuncuları gelecek tarihlerde oynanacak müsabakalar için hazırlıklar yaparken, son antrenmanlarına Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın konuk oldu. Müdür Kalın, sporculara ve teknik ekibe başarı dileklerini ileterek moral verdi. Günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. - ESKİŞEHİR