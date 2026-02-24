Gerçekleşirse yer yerinden oynar! Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini - Son Dakika
Gerçekleşirse yer yerinden oynar! Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Gerçekleşirse yer yerinden oynar! Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
24.02.2026 12:25
Euro Club Index'in yapay zeka tahminine göre Galatasaray ve Fenerbahçe sezonu 81 puanla tamamlayacak; averajla şampiyonluğa uzanan taraf Galatasaray olacak.

Süper Lig'de 23. haftada alınan sürpriz sonuçların ardından zirve yarışı yeniden şekillendi. Galatasaray'ın Konyaspor'a mağlup olması ve Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile berabere kalması sonrası şampiyonluk hesapları güncellendi.

ZİRVEDE DENGELER DEĞİŞTİ

Lider Galatasaray'ın Konya deplasmanında puan kaybetmesi, ardından Fenerbahçe'nin son dakikada yediği golle 2 puan bırakması yarışta dengeleri alt üst etti. Bu gelişmelerin ardından yapay zeka destekli futbol veri platformu Euro Club Index, sezon sonu tahminlerini yeniledi.

AVERAJ DEVREYE GİRECEK

Euro Club Index'in analizine göre Galatasaray ve Fenerbahçe sezonu 81'er puanla tamamlayacak. Şampiyonu ise averaj ya da ikili rekabetteki üstünlük belirleyecek. Yapay zekanın öngörüsünde ipi göğüsleyen taraf Galatasaray olacak.

Platformun hesaplamalarına göre Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 56.1, Fenerbahçe'nin ise yüzde 43.8 olarak gösterildi. Trabzonspor'un 67 puanla ligi 3. sırada bitireceği tahmin edilirken, Beşiktaş'ın 62 puanla 4. sırayı alması bekleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa yılmaz Mustafa yılmaz:
    yapay zekaya ne gerek var şampiyon zaten belli Galatasaray çünkü bir fenerbahçeli olarak bu takım ve böyle oyundan utanıyorum akşamki maç tam bir hüsrandı şimdiden Galatasarayı tebrik ediyorum şampiyon olduğu için. 8 0 Yanıtla
  • Ahmet ALTUNTOP Ahmet ALTUNTOP:
    yapay zekaya gerek yok Fenerbahçe bu futbol ile zaten şampiyon olamaz 4 0 Yanıtla
  • doganyildiz077 doganyildiz077:
    fenerasyon başkanı bu haberi göndermiş galiba yeni planları devreye alır 2 0 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    O iş öyle değil kimse karışmazsa olması gereken, ayak oyununu iyi bilip de başkasını suçlayanlar karışmaz ise olur. Tabi yapay zeka bu kadarını da tahmin edemez. Hem ne demişler "kişi kendinden bilir işi" dimi federasyon 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.