TFF, seçimlerin 18 Temmuz'da yapılacağını resmen açıkladı - Son Dakika
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TFF, seçimlerin 18 Temmuz'da yapılacağını resmen açıkladı

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Süper Kupa maçı sonrası, bazı futbol kulüplerinden gelen tepkilerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), seçime dair yeni bir açıklama yayınladı. TFF, Olağan Mali Genel Kurul'un 18 Temmuz'da seçimli olarak yapılacağını resmen duyurdu.

08.04.2024 21:33  Güncelleme: 22:09
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tarihlerini göz önüne alarak 18 Temmuz'da seçime gideceklerini duyurdu.

18 TEMMUZ'DA SEÇİME GİDİYORLAR

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken olağan genel kurul toplantısının; A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ile bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

Önceki gün Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi "Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim kurulumuzda aldığımız kararla 18 Temmuz'da yapacağımız mali genel kurulumuzu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik." demişti.

TFF, seçimlerin 18 Temmuz\'da yapılacağını resmen açıkladı

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Son Dakika Spor TFF, seçimlerin 18 Temmuz'da yapılacağını resmen açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmetali Karatay: Galatasaray şampiyon yapacaklar ondan sonra mı 62 23 Yanıtla
  • academi68 sadekalem: Ar damar kalmamış 40 6 Yanıtla
  • Levent Tasdelen: seçim hemen olsa da Ali Koç başkan olsa hem FB başında hemde TFF başında Galatasaray şampiyonluğu görmüş olur :) 15 22 Yanıtla
  • Tolga Arslanoğlu: Ne zaman temizlenecek Türk futbolu bu vasıfsız kişilerden. Gelen kişi emin olun bu adamı aratacak. Bizim sorunumuz büyükekşi değil, bu ucube zihniyet. 25 3 Yanıtla
  • Ferhat Baran: 2 yaşındaki çocuğum 2. Şampiyonluğu görecek.Fenerin U19 topçularıyla aynı 5 15 Yanıtla
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