20.01.2026 13:20
Galatasaraylı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Günay Güvenç ve Yunus Akgün, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Metehan Baltacı'yı ziyaret etti. Yıldız isimler, Baltacı'yı ziyaretlerinin ardından Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti

Galatasaraylı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Günay Güvenç ve Yunus Akgün, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Metehan Baltacı'yı ziyaret etti. Ziyaret, spor camiasında dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıktı.

SİLİVRİ CEZAEVİ'NE GİTTİLER

Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Günay Güvenç ve Yunus Akgün, Silivri Cezaevi'ne giderek Metehan Baltacı ile görüştü. Ziyaretin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

MERT HAKAN YANDAŞ'A DA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Yakup Çınar'ın haberine göre; Galatasaraylı futbolcular, Metehan Baltacı ziyaretinin ardından Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mesut mesut:
    Helal Olsun 11 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    insanlık görsün. 6 1 Yanıtla
  • nevzat ak nevzat ak:
    o mert Hakan’ın yanına İsmail’i de alacaksınız çünkü ikisi beraber bahis oynadı sarı kart alır diye. Mustafa Fenerbahçem biraz daha refaha kavuşur 3 1 Yanıtla
    nevzat ak nevzat ak:
    Doğru söylüyorsun nevzat abi 0 0
SON DAKİKA: Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
