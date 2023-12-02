Samsunspor, Adana Demirspor\'u deplasmanda devirdi

Süper Lig'in 14. haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk takım Samsunspor kazandı.
Maçta geri düşen konuk takım Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada penaltıdan Olivier Ntcham, 45+4'te Carlo Holse ve 64. dakikada Marius Mouandilmadji attı.
Ev sahibi Adana Demirspor'un gollerini ise 27. dakikada penaltıdan Mbaye Niang ve 70. dakikada Yusuf Barasi attı.
3 puanı alan ve iki maç aradan sonra kazanan Samsunspor, 11 puana yükseldi. Galibiyet hasreti dört maça çıkan Adana Demirspor ise 23 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'a konuk olacak. Samsunspor, ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
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