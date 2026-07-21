Geri sayım başladı! 30 milyon Euro\'luk transfer

Trabzonspor’un 22 yaşındaki genç savunmacısı Chibuike Nwaiwu adım adım Premier Lig'e transfer olmaya hazırlanıyor.

DIOP AYRILIYOR, NWAIWU GELİYOR

Premier Lig ekibi Fulham, Faslı stoperi Issa Diop’u Ipswich Town’a göndermeye hazırlanıyor. 4 yıllık anlaşmaya varan Diop'un kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçip imzayı atması bekleniyor. Diop'un ayrılığıyla savunma hattında oluşacak boşluğu vakit kaybetmeden doldurmak isteyen Fulham yönetimi, Trabzonspor’un Nijeryalı stoperi Chibuike Nwaiwu transferinde vitesi artırdı.

BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO

Trabzonspor’un bu transferden beklentisinin net 30 milyon Euro olduğu, Fulham'ın bu rakamı ödemeye ikna olduğu ve kısa sürede sıcak gelişmelerin yaşanacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonun devre arasında kadroya katılan genç stoper, kısa sürede sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 21 maça çıkan başarılı oyuncu, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.