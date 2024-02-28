Gerilim artıyor! Fenerbahçe'den, Dursun Özbek'e yaylım ateşi - Son Dakika
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Spor

Gerilim artıyor! Fenerbahçe'den, Dursun Özbek'e yaylım ateşi

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı sert açıklamalarına aynı şekilde yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer aldı.

28.02.2024 17:26  Güncelleme: 17:41
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Süper Lig devi Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı açıklamalara sert yanıt verdi.

"ŞAİBELİ OLDUKLARI AÇIKTIR"

Sarı-lacivertlierden yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in Kulübümüz hakkında dün sarf ettiği bazı ifadeler nedeniyle bu açıklamayı yapıyoruz. Öncelikle belirtmek isteriz ki ne Dursun Özbek'in ne de mevcut Galatasaray yönetiminin sportmence veya hiç değilse ahlaki sınırlar içerisinde bir rekabet sürdürmelerini zaten beklemiyoruz. Bahsi geçen kulübün kültürü; sportif rekabete değil, kayrılmaya, korunup kollanmaya, imtiyazlı davranılmaya dayalıdır. Ancak, ne kadar korunup kollansa da bu kulübün kamu vicdanında şaibeli bir konumda olduğu açıktır.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK POSTERLERİNDEN OYUNCU SİLMEDİ"

3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı Kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır. Öyle anlaşılıyor ki Dursun Özbek, hangi Kulübün FETÖ'nün doğrudan hedefi olduğunu ve hangi Kulübün ise bu saldırıdan istifade etmeye çalışarak, "Duayla himmetle ayağa kaldırılma çabasını" birbirine karıştırıyor. Buradan bu şahsa bir kez daha hatırlatıyoruz; Fenerbahçe şanlı tarihi boyunca şampiyonluk posterlerinden oyuncu silmedi, belgesellerden görüntü çıkarmak zorunda kalmadı.

"SPORTMENCE MÜCADELEYE SONUNA KADAR İNANIYORUZ"

Hatırlatmak zorundayız çünkü, en iyi bildikleri şekilde; ayıplarıyla yüzleşmek ve toplumdan özür dilemek yerine, algı manipülasyon ve yalanlarla, pek çok konuda da olduğu gibi, kendilerinden bildikleri işi planlı şekilde başkasına yıkmaya çalışmaktalar. Bu sebeple, dün sarf edilen sözleri bir "deli saçması" veya "ahmakça ifadeler" olarak değil, bilinçli bir tuzağın işaret fişeği olarak değerlendiriyoruz. Hain bir örgütten öğrendikleri numaralarla Fenerbahçemize zarar verebileceğini düşünen başta Dursun Özbek olmak üzere herkese buradan açıkça sesleniyoruz: Hain FETÖ örgütüne karşı, camiasıyla tek başına ilk direnen ve alçakça emellerini kursaklarına tıkayan Fenerbahçemizin mücadele gücü ve kararlılığı ilk günkü gibi devam etmektedir. Buna yeltenenler oldukça da bu şanlı camianın her bir mensubu geçmişten gelen azmiyle bu alçakça saldırıların sahipleriyle bugün de ilk günkü hırsıyla mücadele etmekten geri durmayacaktır. Sportif rekabete ve sportmence mücadeleye sonuna kadar inanıyoruz. Bununla birlikte Kulübümüzün DNA'sını Kurtuluş Savaşı'nın mücadele ruhu ve en zorlu şartlarda bile milli bütünlüğümüze ve değerlerimize sahip çıkma misyonu oluşturmaktadır. DNA'mızdan gelen bu kuvvetli gücümüzle hain emeller taşıyanları yaptıklarına pişman etme konusunda kararlıyız. Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Gerilim artıyor! Fenerbahçe\'den, Dursun Özbek\'e yaylım ateşi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gerilim artıyor! Fenerbahçe'den, Dursun Özbek'e yaylım ateşi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Emrah Özer: Fenerbahçe bu ülkenin kalesidir. Fenerbahçe’yi yıkmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamayacak. Hain örgütün kimi yıkmaya kimi ayağa kaldırmaya çalıştığı bellidir 59 10 Yanıtla
  • Ahmet Demir: GS Türkiyenin utanç tablosudur 43 9 Yanıtla
  • özcan Tekalti: Şampiyon fener 30 11 Yanıtla
  • Fatih Yildiz: Rüyalarınızda evet 6 34
  • Erkut Köse: Bir gs li olarak bıktım artık karşılıklı demeçlerinizden yeter ya ülke ne halde sizin keyfi laf atışmalarınızı seyrediyoruz bu ülkenin spor bakanı ne işe yarıyor topla bunları tff başkanınıda çağır ne yapıyorsunuz diye sorgula demeç vermenizi yasaklıyorum dersin bundan iki sene istanbul valiliği dört büyük klubün başkanını çağırdı uyarmadımı demeç vermeyeceksiniz dedi bir süre durdular şimdi yine yine azdılar seviyesiz konuşmalar 15 0 Yanıtla

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