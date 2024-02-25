Gerilim giderek artıyor! Selahattin Baki\'den Galatasaray\'a jet hızında yanıt

Spor

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, 2-1 kazandıkları Kasımpaşa karşılaşmasının ardından çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu.

"2 NET PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

Mücadeleye ve maçın hakemine değinen yönetici, "Direkt konuya girmek istiyorum. 2 tane net penaltı pozisyonumuz maalesef bir kez daha hakemler tarafından verilmemiştir. Ferdi'nin pozisyonunda hakemin vücut lisanına insanlar dikkatli baksın. Penaltıyı verir gibi bir refleks gösterirken 1 saniye içinde çark etti. Oosterwolde'nin pozisyonu da net penaltı. Bu iki pozisyondan dolayı artık TFF'nin aklını başına devşirmesini bekliyoruz. Ligin çok kısa kalan maratonunda, şurada çok az maç kaldı, her seferinde Fenerbahçe camiasının sinir uçlarıyla oynamasınlar. Artık rica etmiyoruz, söylüyoruz" dedi.

"KENDİLERİNİ İZAH ETMİŞLER"

Galatasaray'ın kendileri için yaptığı penaltı pozisyonuna da yanıt veren Baki, "Utanmazlar! Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler. Biz bile bu kadar güzel izah edemezdik tek kelimeyle" ifadelerini kullandı.