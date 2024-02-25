Gerilim giderek artıyor! Selahattin Baki'den Galatasaray'a jet hızında yanıt - Son Dakika
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Spor

Gerilim giderek artıyor! Selahattin Baki'den Galatasaray'a jet hızında yanıt

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray'ın kendileri için yaptığı penaltı paylaşımı hakkında konuştu. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına aynı sertlikte yanıt veren Baki, "Utanmazlar! Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler" dedi.

25.02.2024 00:15  Güncelleme: 00:31
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Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, 2-1 kazandıkları Kasımpaşa karşılaşmasının ardından çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu.

"2 NET PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

Mücadeleye ve maçın hakemine değinen yönetici, "Direkt konuya girmek istiyorum. 2 tane net penaltı pozisyonumuz maalesef bir kez daha hakemler tarafından verilmemiştir. Ferdi'nin pozisyonunda hakemin vücut lisanına insanlar dikkatli baksın. Penaltıyı verir gibi bir refleks gösterirken 1 saniye içinde çark etti. Oosterwolde'nin pozisyonu da net penaltı. Bu iki pozisyondan dolayı artık TFF'nin aklını başına devşirmesini bekliyoruz. Ligin çok kısa kalan maratonunda, şurada çok az maç kaldı, her seferinde Fenerbahçe camiasının sinir uçlarıyla oynamasınlar. Artık rica etmiyoruz, söylüyoruz" dedi.

Gerilim giderek artıyor! Selahattin Baki'den Galatasaray'a jet hızında yanıt

"KENDİLERİNİ İZAH ETMİŞLER"

Galatasaray'ın kendileri için yaptığı penaltı pozisyonuna da yanıt veren Baki, "Utanmazlar! Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler. Biz bile bu kadar güzel izah edemezdik tek kelimeyle" ifadelerini kullandı.

Gerilim giderek artıyor! Selahattin Baki\'den Galatasaray\'a jet hızında yanıt
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Gerilim giderek artıyor! Selahattin Baki'den Galatasaray'a jet hızında yanıt - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Mustafa Uyanik: O kararlari veren savciya ne oldu onuda anlatsana uefa sike olsada olmasada onune gelen evraklarla bi karar aldı tvlerde aniran baransu nerde fb dusmanligi yapicaz derken TC mahkemelerini kaybettiniz isine gelene mahkeme karari diyorsunuz isine gelmedimi anayasa mahkemesinin kararlarini uygulatamiyorsunuz saygi ve sevgiyle kalin 983 28
  • Ender Kervancıoğlu: Polisimiz takip edip şike yaptığınızı yakaladı, mahkeme var dediniz. Mahkeme şikecisiniz dedi, UEFA var dediniz. Uefa tokatı çaktı, tahkim kurulu var dediniz. Tahkim tekmeyi vurdu, CAS var dediniz. CAS yüz yılın şikecisi olduğunuzu söyledi, isviçre federal mahkemesi var dediniz. Onun da sillesini yiyince yerinize oturdunuz. İtiraz ede ede şikenizi onaylamadığınız yer kalmadı. 88 879 Yanıtla
  • Fatih Yildiz: Davar 13 249
  • Mehmet gönül: Ağzına sağlık kısa ve net bir cevap olmuş ?????? 125 26 Yanıtla
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