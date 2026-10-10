Gerin, Manisa FK'yi 3-2 yenen Kayserispor'da 'üstüne koyarak' ilerlemek istiyor - Son Dakika
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Gerin, Manisa FK'yi 3-2 yenen Kayserispor'da 'üstüne koyarak' ilerlemek istiyor

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Gerin, Manisa FK\'yi 3-2 yenen Kayserispor\'da \'üstüne koyarak\' ilerlemek istiyor
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Metro Holding Kayserispor, konuk ettiği Manisa FK'yi 3-2 yendi. Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, üç gün sonra bir maç daha olduğunu belirterek çalışarak, çabalayarak ve üstüne koyarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yi 3-2 yenen Metro Holding Kayserispor'da teknik direktör Atila Gerin, "Üç gün sonra bir maçımız daha var. Çalışarak, çabalayarak ve üstüne koyarak yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Gerin, milli aranın ardından ritim kaybı yaşama ihtimalini düşündüklerini aktararak, Konyaspor ile oynadıkları hazırlık maçının iyi geçtiğini ancak müsabakanın ilk bölümündeki top kayıplarının kendisini endişelendirdiğini ifade etti.

Maçtan çıkarılacak dersler olduğuna dikkati çeken Gerin, sahada yaşanan olaylar nedeniyle futbolcularının ceza almasını istemediğini vurgulayarak, her bir oyuncusuna ihtiyacının olduğunu dile getirdi.

Skorun 2-2'ye gelmesinin ardından attıkları golde sergiledikleri oyun anlayışından dolayı futbolcularını tebrik eden Gerin, panik yapmadan doğru paslarla sonuca ulaşmalarının kendisi için önemli olduğunu belirtti.

Oyunun gücünü kaybetmeden yollarına devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Gerin, karşılaşmanın bazı bölümlerinde topa sahip olma oranlarını yüzde 80'lere kadar çıkardıklarını ifade etti.

Oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gerin, şunları kaydetti:

"Çocuklarımı çok tebrik ediyorum, gerçekten yüreklerinden öpüyorum. Bu hırsı ve mücadeleyi ortaya koydukları sürece saha içindeki sistem, taktik, teknik ve bireysel performansla ilgili her şey geliştirilebilir. Önemli olan o duyguyu, o ruhu kaybetmemek. Motivasyonu, birlik ve beraberliği korumak. Bu konuda üstüne koyarak gidiyorlar, çok memnunum. Kazandığımız ve maçın böyle sonuçlanmasından dolayı mutluyum. İnşallah bu maçın kazanımlarını cebimize koyacağız, hatalarımızı ve eksiklerimizi tamamlayacağız. Üç gün sonra bir maçımız daha var. Çalışarak, çabalayarak ve üstüne koyarak yolumuza devam etmek istiyoruz."

Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Sorumlusu Selman Coşkun ise Kayseri deplasmanında rakibin oyun anlayışına göre hazırlandıklarını belirterek, hücumda pozisyonlar bulduklarını ancak savunma geçişlerinde eksiklikler yaşadıklarını söyledi.

Kendi oyun felsefelerini sahaya yansıtmaya çalıştıklarını ifade eden Coşkun, maçın ilk 15 dakikasında topa sahip olduklarını, ancak karşılaşmadaki kırılma anlarının skoru etkilediğini dile getirdi.

Hücum geçişlerinde zaman zaman istedikleri oyunu ortaya koyduklarını kaydeden Coşkun, savunma organizasyonlarını yeniden analiz ederek eksiklerini gidermeleri gerektiğini vurguladı.

Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu belirten Coşkun, "Tabii ki sorumluluk bizde, biz tüm sorumluluğu alıyoruz. Oyuncularımızın vermiş olduğu mücadele gerçekten iyiydi. Kayseri gibi zorlu bir deplasmanda yeterince ofansif anlamda oyuna çıktığımızı ve pozisyon bulduğumuzu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Coşkun, karşılaşmanın ardından yaşanan olaylara da değinerek, yaşananların iki takıma da yakışmadığını, söz konusu olayların üzücü olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Metro HoldingKayserisporTrendyolManisaSporSon Dakika

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