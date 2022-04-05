Germencik'te 23 Nisan futbol turnuvası başladı - Son Dakika
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Germencik'te 23 Nisan futbol turnuvası başladı

05.04.2022 13:33
Germencik'te 23 Nisan futbol turnuvası başladı

Germencik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ilkokullar arası futbol turnuvası, ilk düdük ile başladı.

Germencik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ilkokullar arası futbol turnuvası, ilk düdük ile başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Germencik Belediyesi futbol turnuvası düzenledi. Geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen 100. Yıl Lozan Sosyal Tesislerinde düzenlenen ilkokullar arası futbol turnuvası ilk düdük ile bugün başladı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla takımlara başarılar dileyen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş; "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilkokullar arası futbol turnuvamız 100. Yıl Lozan Sosyal Tesislerimizde bugün itibariyle başladı. Çocuklarımızın spora olan ilgisini bizler de teşvik ederek daha da artıracak, sportif faaliyetlere destek ve katkı sunmaya devam edeceğiz. Tüm evlatlarımıza yürekten başarılar dilerim" dedi. - AYDIN

Germencik'te 23 Nisan futbol turnuvası başladı
Germencik'te 23 Nisan futbol turnuvası başladı
Germencik'te 23 Nisan futbol turnuvası başladı
Germencik'te 23 Nisan futbol turnuvası başladı

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Nevşehir'de ilkokullar arası Futbol Turnuvası başladı Nevşehir'de ilkokullar arası Futbol Turnuvası başladı

Ulusal Egemenlik, Germencik, 23 Nisan, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Germencik'te 23 Nisan futbol turnuvası başladı - Son Dakika


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