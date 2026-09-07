Gerze'deki yarı olimpik yüzme havuzunda yenileme çalışmalarında son durum ele alındı
Sinop'un Gerze ilçesindeki Fetih 1453 Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda tadilat ve yenileme çalışmaları sürerken Kaymakam Yıldız Büyüker tesiste incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Büyüker, çalışmaların tamamlanmasıyla havuzun modern yüzüyle vatandaşların ve gençlerin hizmetine sunulacağını belirtti.
Sinop'un Gerze ilçesinde bulunan Fetih 1453 Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki tadilat ve yenileme çalışmaları devam ediyor.
Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne tahsis edilen ve kapsamlı tadilat süreci devam eden Gerze Fetih 1453 Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu ziyaret etti. Ziyaret sırasında yetkililerle bir araya gelen Kaymakam Büyüker, yürütülen yenileme çalışmaları ve projenin son durumu hakkında detaylı bilgi aldı.
Tadilat ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından tesisin modern yüzüyle yeniden İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor. Havuzun hizmete girmesiyle birlikte ilçe sakinlerinin ve gençlerin spor imkanlarına erişiminin artırılması amaçlanıyor.
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