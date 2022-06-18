Gerze sahili, tarihinde ikinci kez bordo-maviye boyandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gerze sahili, tarihinde ikinci kez bordo-maviye boyandı

18.06.2022 14:33
Gerze sahili, tarihinde ikinci kez bordo-maviye boyandı

Sinop Gerze Limanı, 38 yıl aradan sonra şampiyon olan Trabzonspor'un renklerine ikinci kez boyandı.

Sinop Gerze Limanı, 38 yıl aradan sonra şampiyon olan Trabzonspor'un renklerine ikinci kez boyandı.

Sinop'un Gerze ilçesinde 1983 yılında başlatılan şampiyonluk kutlamaları geleneği, ikinci yılında 1984-85 sezonu şampiyonu Trabzonspor için bordo-maviye boyanmıştı. 2021-22 sezonunda yeniden şampiyonluk elde eden Trabzonspor için ilçe, ikinci kez aynı renge boyandı.

İlçede önce General Osman Pamukoğlu Caddesi'nde bulunan Şampiyon Çeşmesi, takımın renklerine boyandı. Ardından ilçe meydanlarında Trabzonspor bayrağı dalgalandırıldı. Son olarak Gerze Limanı bölgesinde halkın yoğun şekilde kullandığı duvar, Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy'un desteğiyle Gerze Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından bordo-mavi renge boyandı. Böylelikle Gerze, gelenek başladığı tarihten itibaren ikinci kez bordo-maviye boyanmış oldu. - SİNOP

YORUMLAR
500
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama Hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı Hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kaynak: İHA

Trabzonspor, Hisarcık, Gerze, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gerze sahili, tarihinde ikinci kez bordo-maviye boyandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 14:42:03. #1.12#
SON DAKİKA: Gerze sahili, tarihinde ikinci kez bordo-maviye boyandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement