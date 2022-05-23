Getafe'de forma giyen Enes Ünal bu sezon attığı 16 golle kulüp rekoru kırdı - Son Dakika
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Getafe'de forma giyen Enes Ünal bu sezon attığı 16 golle kulüp rekoru kırdı

23.05.2022 00:41

La Liga'da Getafe forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, bu sezon attığı 16 golle kulüp tarihine geçti. Genç golcü, İspanyol ekibinde bu zamana kadar en yüksek gol sayısına ulaşan Roberto Soldado'nun rekorunu egale etti.

İspanya La Liga'da sezon 38. hafta maçlarının tamamlanmasıyla sona erdi. Getafe forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal gösterdiği performansla sezona damga vururken kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

GETAFE TARİHİNE KAÇTI

Opta verilerine göre, bu sezon La Liga'da 16 gol atan Enes Ünal, Getafe tarihinde en yüksek sayıya ulaşan oyuncu olan Roberto Soldado'nun (2009/10) rekorunu egale etti.

Sen ne yaptın Enes! Getafe forması giyen milli futbolcumuz, İspanya'da tarihe geçti

LİGDE KALMAYI BAŞARDILAR

Bu sezon küme düşme korkusunu sık sık yaşayan Getafe, sezonu 39 puanla 15. sırada tamamladı.

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Son Dakika Spor Getafe'de forma giyen Enes Ünal bu sezon attığı 16 golle kulüp rekoru kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Getafe'de forma giyen Enes Ünal bu sezon attığı 16 golle kulüp rekoru kırdı - Son Dakika
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