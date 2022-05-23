Getafe'de forma giyen Enes Ünal bu sezon attığı 16 golle kulüp rekoru kırdı

Yüz binlerin akın ettiği Maltepe mitingi sonrası dikkat çeken gece yarısı paylaşımı

İspanya La Liga'da sezon 38. hafta maçlarının tamamlanmasıyla sona erdi. Getafe forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal gösterdiği performansla sezona damga vururken kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

GETAFE TARİHİNE KAÇTI

Opta verilerine göre, bu sezon La Liga'da 16 gol atan Enes Ünal, Getafe tarihinde en yüksek sayıya ulaşan oyuncu olan Roberto Soldado'nun (2009/10) rekorunu egale etti.

LİGDE KALMAYI BAŞARDILAR

Bu sezon küme düşme korkusunu sık sık yaşayan Getafe, sezonu 39 puanla 15. sırada tamamladı.