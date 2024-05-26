Ghezzal, Beşiktaş'ta son maçına çıktı

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Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Rachid Ghezzal, Kasımpaşa karşısında siyah-beyazlı formayı son kez giydi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, 56 puanla ligi altıncı sırada bitirdi. Kartal'da ay sonunda siyah-beyazlı takımla sözleşmesi sona erecek olan Ghezzal da son kez siyah-beyazlı formayı sırtına geçirdi.

2020-2021 sezonunda Leicester City'den Beşiktaş'a transfer olan Ghezzal, siyah-beyazlılarla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa kaldırdı. - İSTANBUL