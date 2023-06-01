Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş'ı eleyerek adını yarı finale yazdıran Fenerbahçe Beko'nun antrenmanına sürpriz bir ziyaretçi geldi.
2019 ve 2020 yıllarında NBA'de MVP seçilen ve 7 kez All Star olan Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo, Fenerbahçe Beko'da forma giyen kardeşi Kostas Antetokounmpo'yu ve antrenmanı ziyaret etti.
Fenerbahçe Beko, Giannis'in Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu ziyaret ettiği o anları, "Bakın burada kim var" mesajıyla paylaştı.
Son Dakika › Spor › Giannis Antetokounmpo surprises Fenerbahçe Beko during practice - Son Dakika