Giannis Antetokounmpo surprises Fenerbahçe Beko during practice - Son Dakika
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Giannis Antetokounmpo surprises Fenerbahçe Beko during practice

01.06.2023 20:41

Milwaukee Bucks superstar Giannis Antetokounmpo visited his brother Kostas Antetokounmpo and Fenerbahçe Beko's practice after their victory against Tofaş in the Turkish Insurance Basketball Super League. Fenerbahçe Beko shared the moment on social media with the message 'Guess who's here?'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş'ı eleyerek adını yarı finale yazdıran Fenerbahçe Beko'nun antrenmanına sürpriz bir ziyaretçi geldi.

Basketbolun süper starı Giannis Antetokounmpo

KARDEŞİNİ GÖRDÜ

2019 ve 2020 yıllarında NBA'de MVP seçilen ve 7 kez All Star olan Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo, Fenerbahçe Beko'da forma giyen kardeşi Kostas Antetokounmpo'yu ve antrenmanı ziyaret etti.

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FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe Beko, Giannis'in Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu ziyaret ettiği o anları, "Bakın burada kim var" mesajıyla paylaştı.

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Giannis Antetokounmpo, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Giannis Antetokounmpo surprises Fenerbahçe Beko during practice - Son Dakika
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