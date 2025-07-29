Giden gidene! Beşiktaş\'ta bir ayrılık daha, genç futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'ta Bakhtiyor Zainutdinov'un Rus kulübü Dinamo Moskova'ya transfer olmasının ardından bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-Beyazlılar, futbolcunun sözleşmesini feshetti.

YOLLAR AYRILDI

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlı takımda gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Kerem Atakan Kesgin ile vedalaşıldı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesinin feshedildiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun, eski kulübü Sivasspor ile anlaşma sağladığı aktarıldı. 24 yaşındaki orta saha, 2022-2023 sezonu başında 1 milyon 400 bin euro bedelle Sivasspor'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Kerem Atakan Kesgin daha sonra Fatih Karagümrük, Sivasspor ve Bandırmaspor'da kiralık olarak forma giydi. Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş'ta 8 maçta forma şansı buldu ve 563 dakika sahada kaldı. 24 yaşındaki futbolcu bu müsabakalarda 1 gol attı.