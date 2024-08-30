Galatasaray'da Hakim Ziyech'in eski takımına dönme ihtimali - Son Dakika
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Galatasaray'da Hakim Ziyech'in eski takımına dönme ihtimali

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Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin ardından Hakim Ziyech'in eski takımı Ajax'ın gündeminde olduğu belirtiliyor. Ziyech'in sezon başından bu yana teknik direktör Okan Buruk'a güvenmediği ve Ajax'a dönmek istediği ifade ediliyor. Ancak transferin gerçekleşmesi için Ajax'ın önce transfer satışı yapması gerekiyor.

30.08.2024 14:00
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Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'da art arda ayrılıklar yaşanıyor. Takımın yıldızı Hakim Ziyech'in eski takımına dönebileceği öne sürüldü.

ESKİ TAKIMI DEVREDE

Footmercato'da yer alan habere göre Hakim Ziyech, Ajax'ın gündeminde. Haberde Ziyech'in sezon başından bu yana teknik direktör Okan Buruk'a güvenmediği ve son maçta yedek beklediği vurgulandı.

GİTMEYE SICAK BAKIYOR

Faslı futbolcunun Ajax'a dönmek istediği, Hollanda devinin de Ziyech ile ilgilendiği belirtildi. Buna karşın transferin gerçekleşmesi için Ajax'ın önce transfer satışı yapması gerektiğinin altı çizildi.

Galatasaray\'da Hakim Ziyech\'in eski takımına dönme ihtimali

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Son Dakika Spor Galatasaray'da Hakim Ziyech'in eski takımına dönme ihtimali - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: iyiki bunu almamış Beşiktaş çok şükür 7 7 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Koç holding haberler vol 4.. 3 5 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir: hemen gitsin.. 0 1 Yanıtla
  • Kenan Başkurt: Okan hoca eserleri ile mutlu mudur acaba bütün oyuncuları futboldan soğuttu ve şu takımın başında keşke Fatih Terim olsaydı futbolcu kaybetmektense puan kaybederim diyen adamlardan nereye geldik 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Galatasaray'da Hakim Ziyech'in eski takımına dönme ihtimali - Son Dakika
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