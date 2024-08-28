Giovanni van Bronckhorst'tan orta saha değişikliği bekleniyor - Son Dakika
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Giovanni van Bronckhorst'tan orta saha değişikliği bekleniyor

Giovanni van Bronckhorst\'tan orta saha değişikliği bekleniyor

Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un Lugano maçında orta saha değişikliği yapması bekleniyor. Savunma hatalarına dikkat çeken Van Bronckhorst, oyuncularından daha dikkatli olmalarını istedi.

28.08.2024 12:04
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Giovanni van Bronckhorst'tan orta saha değişikliği bekleniyor

ALİ DANAŞ - İSTANBUL, BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında, sahasında İsviçre ekibi Lugano'yu ağırlayacak. Yarın akşam Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu yönetecek.

Geçtiğimiz hafta İsviçre'de oynanan ilk maçta 3-1 öne geçmesine rağmen avantajını koruyamayan siyah beyazlılar, 8 dakikada yediği 2 golle skorun 3-3'e gelmesine engel olamamıştı. Hücumda çok iyi organize olmasına rağmen, defansta yapılan hatalarla dikkat çeken Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst İstanbul'a döndükten sonra savunma ile özel olarak ilgilendi. İlk maçta yapılan hataların telafisi olabileceğini ancak rövanş maçında telafi şanslarının olmadığını söyleyen van Bronckhorst, savunmacılardan daha dikkatli olmalarını istedi.

Lugano karşısında savunma hattını aynı oyunculardan kuracak olan Giovanni van Bronckhorst, geri dörtlüyü Svensson, Paulista, Emirhan ve Masuaku'dan oluşturacak. Orta saha kurgusunda değişikliğe gitmesi beklenen Hollandalı teknik adamın, Al Musrati'nin yanında tekrar Gedson'a görev vermesi ve Rafa Silva'yı yeniden 10 numaraya çekme ihtimali oldukça kuvvetli. Giovanni van Bronckhorst orta sahada bu değişiklikleri yaparsa sol kanata da yeniden Semih Kılıçsoy'u koyacak.

Beşiktaş'ın yarın akşamki muhtemel onbiri; Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile şeklinde.

Kaynak: DHA

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