Giresun şansını zora soktu! 10 kişi kalan rakibine karşı penaltı kaçırdılar ve 30 şut çekseler de golü bulamadılar

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren maçta İstanbulspor, büyük bölümünü 10 kişi oynadığı karşılaşmada Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

TEK GOL EZE'DEN

İstanbulspor, 10. dakikada Emeka Friday Eze'nin attığı golle karşılaşmadan galip ayrıldı. İstanbul ekibinde 50. dakikada Simon Deli kırmızı kart gördü. Giresunspor'da 17. dakikada Rijad Bajic penaltı kaçırdı.

30 ŞUT ÇEKTİLER, GOL YOK

Karadeniz ekibi, uzun süre 10 kişi oynayan rakibinin kalesine maç boyunca 30 şut gönderdi, yüzde 70 topla oynadı. İstanbulspor ise 5 şut çekip 1 gol buldu.

GİRESUNSPOR ATEŞTE

15. sıradaki İstanbulspor, puanını 32'ye yükseltti. İstanbul ekibi bu lige tutunma yolunda önemli bir adım attı. Giresunspor ise 27 puanla 16. sırada kaldı.