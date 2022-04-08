Giresunspor 55 Yaşında - Son Dakika

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 9 Nisan Cumartesi günü 55. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan Giresunspor için bir mesaj yayınladı.

Mesajında Giresunspor'un Giresun'un en önemli markası olduğuna dikkati çeken Şenlikoğlu, "Giresunspor bir sevdadır, bir özlemdir. Giresunspor'umuz Süper Lig'de şehrimizi gururla temsil ediyor. Her zaman Giresunspor'u sevmeye ve ona sahip çıkmaya devam edeceğiz. Giresunspor artık 55 yaşında. Giresunspor'umuz, her anlamda Türkiye'nin saygısını kazanmış büyük bir camiadır. Birçok kulüp tarafından gıptayla bakılmakta ve takip edilmektedir. Bizim de Belediye olarak geçmişimizin ve geleceğimizin sevdası, şehrimizin markası kulübümüze desteğimiz devam edecektir. Bu haftaki Yeni Malatyaspor deplasmanında ve kalan maçlarda takımımıza başarılar diliyorum" dedi.

Şenlikoğlu, Giresunspor'un bugünlere gelmesinde emekleri bulunan başkanlara, yöneticilere, futbolculara, teknik adamlara ve emeği geçen herkese tek tek teşekkür ederek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğini sözlerine ekledi. - GİRESUN