Giresunspor, Altay engelini çok rahat geçti

Giresunspor ile Altay, Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadele Karadeniz ekibinin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

ALTAY'IN GALİBİYET HASRETİ 10 MAÇA ÇIKTI

Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Suleymanov, 61. dakikada Ibrahima Balde ve 72. dakikada penaltıdan Fousseni Diabate kaydetti. Mücadelede Altay'ın tek golü ise 81. dakikada Poko'dan geldi. Bu sonucun ardından Giresunspor, bir maç aradan sonra kazandı ve puanını 22'ye yükseltti. Süper Lig'deki galibiyet hasreti 10 maça çıkan Altay ise 18 puanda kaldı.