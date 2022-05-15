Giresunspor Başakşehir maçının VAR'ı Mustafa Öğretmenoğlu - Son Dakika
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Giresunspor Başakşehir maçının VAR'ı Mustafa Öğretmenoğlu

15.05.2022 12:21
Giresunspor Başakşehir maçının VAR'ı Mustafa Öğretmenoğlu

Medipol Başakşehir'in bugün deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

Medipol Başakşehir'in bugün deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Giresunspor'a konuk olacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde bugün saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Gökhan Barcın yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Muhammet Ali Meteoğlu olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu oturacak. Öğretmenoğlu'na AVAR olarak Alper Çetin ve Levent Balcı eşlik edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Giresunspor Başakşehir maçının VAR'ı Mustafa Öğretmenoğlu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresunspor Başakşehir maçının VAR'ı Mustafa Öğretmenoğlu - Son Dakika
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