Giresunspor'da Souleymane Doukara'nın sözleşmesi feshedildi - Son Dakika
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Giresunspor'da Souleymane Doukara'nın sözleşmesi feshedildi

31.03.2022 16:07
Giresunspor'da Souleymane Doukara'nın sözleşmesi feshedildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, Souleymane Doukara'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, Souleymane Doukara'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği bildirildi.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Souleymane Doukara'nın, 20 Mart'ta deplasmanda oynanan Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının ardından rakip takım tribünlerine giderek sevinç gösterisi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, gerçekleştirdiği sevinç gösterileri, sadakat yükümlülüğüne aykırı tutum ve davranışları nedeniyle oyuncunun sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği kaydedildi.

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Antalyaspor, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor'da Souleymane Doukara'nın sözleşmesi feshedildi - Son Dakika


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