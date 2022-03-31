Giresunspor'da Souleymane Doukara'nın sözleşmesi feshedildi - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, Souleymane Doukara'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği bildirildi.
Yeşil beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Souleymane Doukara'nın, 20 Mart'ta deplasmanda oynanan Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının ardından rakip takım tribünlerine giderek sevinç gösterisi gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, gerçekleştirdiği sevinç gösterileri, sadakat yükümlülüğüne aykırı tutum ve davranışları nedeniyle oyuncunun sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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