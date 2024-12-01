Giresunspor'da Yeni Teknik Direktör Atandı

Spor

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktörlük görevine Adil Tozlu'nun getirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Tozlu ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yönetim kurulumuz tarafından Adil Tozlu hocamız, 2024-2025 sezonu sonuna kadar Futbol A Takımı Teknik Direktörü olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

Giresunspor'da sezon başında takımın başına getirilen Metin Aydın ile 24 Kasım Pazar günü yollar ayrılmıştı.