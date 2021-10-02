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Giresunspor, Göztepe'yi yenerek Süper Lig'de 25 maç sonra galip geldi - Son Dakika

Giresunspor, Göztepe'yi yenerek Süper Lig'de 25 maç sonra galip geldi

02.10.2021 18:20
Giresunspor, Göztepe'yi yenerek Süper Lig'de 25 maç sonra galip geldi, System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Göztepe'yi 1-0 mağlup eden GZT Giresunspor, 1976-1977 sezonundan sonra döndüğü Süper Lig'de 25 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Göztepe'yi 1-0 mağlup eden GZT Giresunspor, 1976-1977 sezonundan sonra döndüğü Süper Lig'de 25 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Gürsel Aksel Stadı'nda ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakanın ikinci yarısında Göztepe'nin 61. dakikada David Tijanic'le kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Okan Kocuk atışı kurtardı. Fousseni Diabate ile 71. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 üstünlük kuran GZT Giresunspor, müsabakayı da bu skorla kazandı.

Bu sezon ilk galibiyetine ulaşan ligin yeni ekibi GZT Giresunspor, puanını 5'e çıkararak Göztepe ile puanlarını eşitledi.

GZT Giresunspor'un tek golünü atan Fousseni Diabate, geçen yıl Göztepe'de kiralık olarak mücadele etmişti.

25 maç aradan sonra gelen galibiyet

Süper Lig'e 1976-1977 sezonundan sonra dönen GZT Giresunspor'un Süper Lig'deki 25 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.

Ligde en son galibiyetini 19 Aralık 1976'da Trabzonspor karşısında 2-0'lık skorla alan GZT Giresunspor, o sezonun kalan 18 maçında 5 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Bu sezon tekrar döndüğü ligin ilk 7 hatasında 2 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Karadeniz temsilcisi, 8. haftada Göztepe'yi 1-0 yenerek hem yeni dönemindeki ilk galibiyetini elde etti hem de bu kulvardaki 25 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.

Süper Lig'de galibiyeti olmayan tek takım, yarın Galatasaray'ı konuk edecek Çaykur Rizespor kaldı.

Göztepe yine istediğini alamadı

GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Göztepe, 4. haftada Medipol Başakşehir karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından üst üste 4. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmayı 5 bin 432 seyirci izledi. Müsabakanın sonuna doğru Göztepeli taraftarlar, futbolculara ve teknik heyete tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig, Gürsel Aksel, Giresunspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor, Göztepe'yi yenerek Süper Lig'de 25 maç sonra galip geldi - Son Dakika Spor


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