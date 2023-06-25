Giresunspor, İrfan Buz ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Giresunspor, İrfan Buz ile yollarını ayırdı

Giresunspor, İrfan Buz ile yollarını ayırdı

25.06.2023 16:34

Süper Lig'den düşerek yeniden 1. Lig'e dönen Giresunspor, teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdı. Kulüp, Buz ve ekibine teşekkür ederek başarılar diledi.

Geçen sezon Süper Lig'i 16. sırada tamamlayarak bir alt lige düşen Giresunspor'da İrfan Buz dönemi resmen sona erdi.

YENİDEN 1. LİG'E DÖNDÜLER

2020-2021 sezonunda 1. Lig'de 2. olarak Süper Lig'e yükselen Giresunspor, geride bıraktığımız sezonda küme düşerek yeniden 1. Lig'e döndü. Karadeniz ekibinde teknik direktör İrfan Buz ile yollar ayrıldı.

GİRESUNSPOR RESMEN VEDA ETTİ

Giresunspor'dan yapılan açıklamada, "Futbol A Takım Teknik Direktörümüz İrfan Buz ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine göstermiş oldukları çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Giresunspor, İrfan Buz, Spor, Son Dakika

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