Giresunspor, Şanlıurfaspor\'a 6-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Giresunspor, Şanlıurfaspor'a 6-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.
Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, "Tabii son haftalarda takımla ilgili iyi bir gidişatımız, toparlanmamız ve oyuncularımızın bir özgüveni vardı. Ama bugün için onu sahaya yansıtamadık. Gerçekten çok ruhsuz ve kötü bir oyun sonunda kötü bir sonuçla mağlup olduk. Bu kadar kötü oynarsak karşılığı bu olur. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi olmaya çalışacağız" diye konuştu.
Şanlıurfaspor cephesi
Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise, "Milli maç arasına girerken lig eşitlendi. Tekrar sıfırdan başladı. Onun için mutluyum ama tabii ki rakibimiz Giresunspor'da gençlerin çabasını alkışlamak lazım, skora bakmamak lazım. Çok da sevinç yaşadığımı söyleyemem. Çünkü koca camialar, büyük kulüpler bu duruma düşebiliyor. Ben Balıkesir'in hocasıyken buraya geldiğimde gençlerle oynamıştık. Son dakika Balde atmıştı. 1-0 mağlup olmuştuk, Giresunspor'un şampiyon olduğu sene. Türkiye'de roller çok çabuk değişiyor. Tabii bunların nedenlerini araştırmak lazım. Maçın çok söylenecek şeyi yok. Maça baskılı başladık, gol atınca iş çözüldü. Giresunspor'u bu sahada bu skorla yenebilen başka takım pek yok. Kolay olacağını pek düşünmüyorum. Giresunspor Başkanı'na ve Serhat hocaya başarılar diliyorum. Giresunspor formasını terleten bu çocuklara başarılar diliyorum. Biz de bu milli maç arasını iyi geçirip bu ligde tutunma adına tekrar bir moral yakaladık. Bunu da avantaja çevirmek zorundayız" şeklinde konuştu. - GİRESUN
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kasımpaşa karşılaşması sonrası takımın gidişatını değerlendirerek şampiyonluk iddiasını tekrarladı. Ayrıca, Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebini kabul ettiklerini belirten Timur, yabancı hakemlerin adil olduğunu düşündüklerini ve tüm maçların incelenmesini istedi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin yabancı hakem teklifini kabul edeceklerini ancak şartlarının olduğunu belirtti. Timur, ayrıca Süper Lig'deki mücadelelerde manipülasyon ve yanlışlıkların olduğunu ifade etti ve şampiyonluk için verdikleri mücadelenin toplumsal bir mesaj olduğunu vurguladı. Ayrıca iç transferdeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 24. hafta maçları tamamlandı. Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor maçında Amed Sportif Faaliyetler 3-1 galip geldi. Fatih Vatanspor-Hakkarigücü maçında Hakkarigücü 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Bitexen 1207 Antalyaspor maçı 2-2 berabere sonuçlandı. Beşiktaş JK United Payment-Ataşehir Belediyespor maçında Beşiktaş 3-0'lık skorla galip geldi. Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen Adana İdmanyurduspor maçında Galatasaray Petrol Ofisi 7-0'lık skorla galip geldi. Beylerbeyi-Fenerbahçe Petrol Ofisi maçında Beylerbeyi 4-3'lük skorla galip geldi. Wulfz Fatih Karagümrük-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET maçında Wulfz Fatih Karagümrük 3-1 galip geldi. ALG Spor-Karadeniz Ereğli Belediyespor maçında Karadeniz Ereğli Belediyespor 1-0 galip geldi.
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 29. haftasında oynanan 3 maçın sonuçları belli oldu. Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 70-84 mağlup oldu. Gaziantep Basketbol ise MKE Ankaragücü Ikon Menkul karşısında 84-83 galip geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ise Alagöz Holding Iğdır Basketbol'a 56-80 yenildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. Dev mücadelede golsüz eşitlik var.
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