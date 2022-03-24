Giresunspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.
Giresunspor tesislerinde, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve kondisyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.
Antrenman çift kale maçın ardından sona erdi.
Yeşil beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
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