Düşme hattı karıştı! Giresunspor Ümraniyespor'u mağlup etti - Son Dakika
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Düşme hattı karıştı! Giresunspor Ümraniyespor'u mağlup etti

Düşme hattı karıştı! Giresunspor Ümraniyespor'u mağlup etti

03.06.2023 23:12

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Giresunspor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek düşme hattını karıştırdı. Konuk takıma galibiyeti getiren golü 45. dakikada Rijad Bajic kaydetti. Bu sonuçla birlikte Giresunspor puanını 37'ye yükseltti. Ligden düşmesi kesinleşen Ümraniyespor ise 30 puanda kaldı. Haftaya Antalyaspor'la karşılaşacak olan Karadeniz ekibi, Süper Lig'de kader maçına çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Giresunspor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek düşme hattını karıştırdı.

GALİBİYET GOLÜ BAJIC'TEN

HangiKredi Ümraniyespor ile Giresunspor, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda karşılaştı. Konuk takıma galibiyeti getiren golü 45. dakikada Rijad Bajic kaydetti.

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ANTALSPOR İLE KADER MAÇI

Bu sonuçla birlikte Giresunspor puanını 37'ye yükseltti. Ligden düşmesi kesinleşen Ümraniyespor ise 30 puanda kaldı. Haftaya Antalyaspor'la karşılaşacak olan Karadeniz ekibi, Süper Lig'de kader maçına çıkacak.

"BERABERE KALSAYDIK DÜŞÜYORDUK"

Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Ümraniyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Özellikle içeride oynadığımız Trabzonspor maçı sonrası puan ya da puanlar almak istedik. Trabzonspor çok iyi oynadı; eksiklerimiz vardı. Buraya geldiğimizde matematiksel olarak devam etmek açısından çok önemli müsabakaya çıktık. Kazandık, berabere kalmış olsaydık takımımız düşmüş olacaktı. Son haftaya taşımak istiyorduk. Giresunspor'umuzu ligde tutmak istiyoruz. 90 dakikaya baktığımızda üstün taraf bizdik. Daha net pas atmış olsaydık, fırsatları değerlendirebilseydik farklı kazanabilirdik. Takımı tebrik ediyorum. Baskı, mental ve zihinsel anlamda futbolcular sıkıntılar yaşayabiliyor. Bugün baskı altında kazandık" ifadelerini kullandı.

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