Borja Sainz, sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
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Borja Sainz, sağlık kontrolünden geçti

28.07.2022 20:16
Borja Sainz, sağlık kontrolünden geçti

Giresunspor'un yeni transferi Borja Sainz, sağlık kontrolünden geçti.

Giresunspor'un yeni transferi Borja Sainz, sağlık kontrolünden geçti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Borja Sainz, sponsor hastanemiz Liv Hospital Vadistanbul'da sağlık kontrolünden geçti. Kontrollerde futbolcumuza kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldı ve kan değerlerine bakıldı. Futbolcumuza sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de yapıldı" ifadeleri kullanıldı. - GİRESUN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Liv Hospital, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Borja Sainz, sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika

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