STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Safa Yılmaz, Batuhan Bıyıklı, Esra Arıkboğa
GİRESUNSPOR: Göktan Cörüt, Emirhan Şahin, Barış Gün, Mehmet Keskin, Emirhan Akçay, Arda Kılıç (Dk. 76 Hami Aydemir), Arda Cebeci, Lütfi Kara, Furkan Kütük, Ertuğrul Şenlikoğlu, Emircan Korkmaz (Dk. 76 Miraç Çakıroğlu)
DİYARBEKİR SPOR: Cantuğ Temel, Abdurrahman İlkyaz (Dk. 46 Emin Ergin), Ümit Bayraktar, Ömercan Öndaş, Serkan Yıldız, Kağan Miray Bağış (Dk. 82 Mutlu Aksu Doğan), Erdem Olgaç (Dk. 46 Seymen Yağmur), Ahmet Papaker, Mehmetcan Orhan (Dk. 46 Emrullah Sayar), Mansur Çalar, Halil Öner
KIRMIZI KART: Dk. 62 Ümit Bayraktar (Diyarbekir Spor)
SARI KARTLAR: Arda Kılıç, Lütfi Kara, Emirhan Akçay, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin (Giresunspor), Abdurrahman İlkyaz, Mansur Çalar, Mehmetcan Orhan (yedek kulübesi) (Diyarbekir Spor)
2'nci Lig'in 19'uncu hafta maçında Giresunspor, sahasında Diyarbekir Spor ile 0-0 berabere kaldı. Giresunspor 18 haftadır galip gelemedi.
Son Dakika › Spor › Giresunspor ve Diyarbekir Spor 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika
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