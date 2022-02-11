Üye Girişi
Giresunspor, yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek - Son Dakika

Giresunspor, yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek

11.02.2022 11:47
Giresunspor, yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Karadeniz temsilcisi 7 galibiyet, 5 beraberlik,12 yenilgi ve 26 puanla 16. sırada yer alıyor.

Yeşil-beyazlı takım, Fenerbahçe karşısında galip gelerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

GZT Giresunspor'da sakatlığı bulanan Hayrullah Bilazer, tedavi süreci devam eden Erol Can Akdağ ve kadro dışı bırakılan Sankhare, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Fenerbahçe, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor, yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:44 Aracının arkasındaki yaşlı kadını fark etmedi! Defalarca üzerinden geçti
11:43 Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı!
11:40 11 Şubat dolar/TL 13,54 seviyelerinde işlem görüyor
11:20 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:14 Halk TV'de hava durumunu alt yazısı geçerken "Dersim" yazılması sosyal medyada gündem oldu
10:19 Boşanma aşamasındaki karısına soğuk su yolladı! 55 bin liralık tazminata mahkum oldu
11:12 Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon tahmini yükseldi, dolar tahmini düştü
11:00 Çocuğu olmadı, fakat yılmadı! Şimdi 90 yetime annelik yapıyor
11:00 Tarım Kredi'den gübre fiyatlarına indirim
10:59 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturamı ödemiyorum" çağrısı sonrası yeni hamle
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 11:53:54. #1.13#
SON DAKİKA: Giresunspor, yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement