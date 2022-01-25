Üye Girişi
Giresunsporlu Hayrullah Bilazer'in tedavisi en az 2 hafta sürecek - Son Dakika

Giresunsporlu Hayrullah Bilazer'in tedavisi en az 2 hafta sürecek

25.01.2022 19:46
Giresunsporlu Hayrullah Bilazer'in tedavisi en az 2 hafta sürecek

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan sağ bek oyuncusu Hayrullah Bilazer'in sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiğini bildirdi.

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan sağ bek oyuncusu Hayrullah Bilazer'in sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiğini bildirdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanıp oyuna devam edemeyen sağ bek oyuncusu Hayrullah Bilazer'in çekilen MR görüntülenmesi sonrasında sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiği belirtilerek, oyuncunun muhtemel tedavi sürecinin 2-3 hafta olarak öngörüldüğü aktarıldı.

Ayrıca, sol alt adalesinde bulunan sakatlığı tedavi edilen sol bek oyuncusu Emre Taşdemir'in de kamp başlangıcında fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarına başlamasının planlandığı belirtilen açıklamada, hafif sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Flavio'nun da tedavisine devam edildiği ve kamp çalışmalarına sorunsuz başlayacağı kaydedildi.

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunsporlu Hayrullah Bilazer'in tedavisi en az 2 hafta sürecek - Son Dakika Spor


Son Dakika: Türkiye'de 25 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 76 bin 341 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 76 bin 341 yeni vaka tespit edildi         
19:47
Annesi kırbaçlanan buzağın aldığı intikam sosyal medyada viral oldu Annesi kırbaçlanan buzağın aldığı intikam sosyal medyada viral oldu         
19:22
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde! Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde!         
15:24
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12
O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
19:46 Son Dakika: Türkiye'de 25 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 76 bin 341 yeni vaka tespit edildi
19:25 Galatasaray'da kalenin yeni sahibi Sinan Bolat
18:56 Fenerbahçe'nin yıldızı Diego Rossi koronavirüse yakalandı!
18:49 Anne, cinsel içerikli mesajlaşmalarını öğrenen kızını öldürmüş
18:46 İstanbul'da karın ardından yollar buz pistine dönecek
18:45 Son Dakika: Kar yağışı sırasında balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'ndan eleştirilere ilk tepki
18:34 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Bir fotoğraf üzerinden korkunç eleştiriler yaptılar
18:27 Güzelliğiyle Merih Demiral'ın aklını başından alan Arnavut model
18:22 Restoran ve Ekrem İmamoğlu, gündemi altüst eden balıkçı ziyaretini doğruladı!
18:21 "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 19:52:28. #1.11#
SON DAKİKA: Giresunsporlu Hayrullah Bilazer'in tedavisi en az 2 hafta sürecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement