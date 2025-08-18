Gisdol: 1 Puanla Mutluyuz - Son Dakika
Gisdol: 1 Puanla Mutluyuz

18.08.2025 00:50
Kayserispor Teknik Direktörü Gisdol, Başakşehir'le 1-1 biten maç sonrası 1 puandan memnun olduklarını belirtti.

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, kazandıkları 1 puandan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçtan önce oynadıkları maçın çok zor olacağını bildiklerini söyleyen Gisdol, "Başakşehir, buraya kadar dört Avrupa kupası maçı oynadı. Dolayısıyla belli bir ritim sahibi olduklarını söyleyebilirim. Karşımıza daha hazır geldiler. En önemlisi oyunu kontrol ederek, doğru bir şekilde organize olup takım düzenini kurmamız gerekti. İki takım da çok fazla gol fırsatı yakalayamadı. Kesinlikle bu sonucu hak ettik. Kazandığımız 1 puandan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

"Amacımız adım adım bir üst seviyeye çıkmak"

Daha önce Süper Lig'de Samsunspor'u çalıştırmasının ardından tekrar Türkiye'ye dönmesini sağlayan etkenin ne olduğunun sorulması üzerine Gisdol, "Kayserispor Sportif Direktörü Muhammed Türkmen beni Kayseri'ye gelme konusunda ikna etti. Buradaki amacımız yeni bir takım kurmaktı. Amacımız adım adım bir üst seviyeye çıkmak. Biliyoruz ki şu an hedefin ilk adımındayız. Tabii ki bunu geliştirmemiz için zamana ihtiyaç var. Transferler de yaptık ve ilk adımı attık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kayserispor, Başakşehir, Kayseri, Son Dakika

