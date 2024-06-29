Yeni sezon kadro yapılanmasına devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
İtalyan basınından Sport Mediaset'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin yıldızı Edin Dzeko, Hırvatistan takımı Hajduk Split'in Teknik Direktörü Gennaro Gattuso ve sportif direktör Nikola Kalinic'in teklifini kabul etti.
Haberde; Dzeko'nun Hırvat ekibine transfer olmak için tüm şartları kabul ettiği ifade edilirken, Boşnak yıldızın Hajduk Split ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı yazıldı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maça çıkan Edin Dzeko bu karşılaşmalarda 25 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.
Son Dakika › Spor › Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor - Son Dakika
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