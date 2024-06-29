Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe\'den ayrılıyor

Spor

"Fahrettin Koca gibi bir isim daha istifa edecek"

Yeni sezon kadro yapılanmasına devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

DZEKO TAKIMDAN AYRILIYOR

İtalyan basınından Sport Mediaset'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin yıldızı Edin Dzeko, Hırvatistan takımı Hajduk Split'in Teknik Direktörü Gennaro Gattuso ve sportif direktör Nikola Kalinic'in teklifini kabul etti.

ANLAŞMA TAMAM GİBİ

Haberde; Dzeko'nun Hırvat ekibine transfer olmak için tüm şartları kabul ettiği ifade edilirken, Boşnak yıldızın Hajduk Split ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı yazıldı.

35 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maça çıkan Edin Dzeko bu karşılaşmalarda 25 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.