Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor - Son Dakika
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Spor

Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor

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Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, Hırvat ekibi Hajduk Split'e transfer olmaya hazırlanıyor. Hajduk Split Teknik Direktörü Gennaro Gattuso ve sportif direktör Nikola Kalinic'in teklifini kabul eden Dzeko, 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

29.06.2024 08:29
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Yeni sezon kadro yapılanmasına devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

DZEKO TAKIMDAN AYRILIYOR

İtalyan basınından Sport Mediaset'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin yıldızı Edin Dzeko, Hırvatistan takımı Hajduk Split'in Teknik Direktörü Gennaro Gattuso ve sportif direktör Nikola Kalinic'in teklifini kabul etti.

ANLAŞMA TAMAM GİBİ

Haberde; Dzeko'nun Hırvat ekibine transfer olmak için tüm şartları kabul ettiği ifade edilirken, Boşnak yıldızın Hajduk Split ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı yazıldı.

35 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maça çıkan Edin Dzeko bu karşılaşmalarda 25 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.

Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe\'den ayrılıyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Nikola Kalinic, Hajduk Split, Edin Dzeko, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • kuzeyli baba: Zaten bi işe yaramıyordu bize Lewandovski lazım abi bide dybala modric lukaku bide ilkay 4 12 Yanıtla
    Alperen Umut: Messi Ronaldo bunları unuttun işe yaramaz dediğin adam 25 gol 10 asis le oynamış baktı elde gidiyor bir işe yaramıyor oldu tipik malum takım taraftarı 10 0 Sinan Zeybekler: işe yaramadığı için 25 gol 10 asisit yapmış saçma sapan yorum yapma 7 0

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