Gizem Koyunbakan, Los Angeles 2028\'e Hazırlanıyor

Eskişehir'de yaşayan özel gereksinimli milli yüzücü 14 yaşındaki Gizem Koyunbakan, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda yer alma hedefiyle çalışıyor.

Spor yapmak amacıyla 6 yaşında gittiği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait havuzda yüzmeye başlayan lise 1'inci sınıf öğrencisi Gizem Koyunbakan, özel sporcular yüzme antrenörü Hatice Poyraz'la tanıştı.

Poyraz ile haftada 6 gün antrenman yapmaya başlayan Koyunbakan, katıldığı organizasyonlarda gösterdiği başarılı performanslarla dikkatleri üzerine çekti.

Son olarak Konya'da düzenlenen Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı Türkiye Şampiyonası'na katılan Koyunbakan, şampiyonada 7 farklı yarışta performans sergiledi.

50 metre, 100 metre ve 200 metre kurbağalama ile 200 metre sırtüstü yarışlarında birincilik elde eden Koyunbakan, 4 altın madalya kazandı.

Koyunbakan 100 metre serbest stilde ikinci, 100 metre sırtüstü ve 200 metre serbest stillerinde ise üçüncülük alarak toplamda 7 madalyayla şampiyonayı tamamladı.

Milli takımın en genç sporcusu olan Gizem Koyunbakan, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek için antrenörü Poyraz'la antrenmanlarını sürdürüyor.

Milli yüzücü Gizem Koyunbakan, AA muhabirine, 6 yaşında yüzmeye başladığını belirterek, 8 yıldır yüzme sporuyla ilgilendiğini söyledi.

Çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden Koyunbakan, "Konya'daki şampiyonada 7 madalya kazandım. Milli takımda iyi dereceler elde edip madalya kazanmak istiyorum." diye konuştu.

Milli sporcunun antrenörü Hatice Poyraz ise Gizem'le yüzmeye başladığı dönemde havuzda tanıştıklarını belirterek, Gizem'in o dönem sadece kurbağalama yüzebilen biri olduğunu kaydetti.

Gizem'in başlangıçta kurbağalamayı çok sevdiği için kurbağalama stiliyle yüzerek çalışmaya başladıklarını anlatan Poyraz, şöyle konuştu:

"Sonra diğer stiller geldi. Zaten çok söz dinleyen, akıllı bir kız. Bir şeyleri öğrenmeyi çok seven bir kız. O yüzden rahat bir şekilde antrenmanlarımızı yaptık. İlk başlarda çok üşüyen, kibar, naif bir kızdı. Zamanla alıştı. Birbirimize alıştık. Suda oyun oynayarak çok eğlendik. Daha sonra onun hem yaşam koçluğunu hem de yüzme antrenörlüğünü yaptım. Kendini bugünlere getirdik."

"Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyoruz"

Poyraz, sporcusunun Gizem'in kariyeri için uzun vadeli bir planlama yaptıklarının altını çizdi.

Başarılı yüzücünün elde ettiği derecelerle milli takım kadrosuna girdiğini ifade eden Poyraz, şunları kaydetti:

"Bunların hepsini oluşturduk. Bunların içerisinde de milli takıma girmek vardı. Milli takıma girdi. Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyoruz. 100 ve 200 kurbağalamada inşallah Türkiye'yi temsil edecek. Şu anda çok iyi ilerlemesi var. Antrenmanlarımızı bu hızla devam ettireceğiz. Şu anda milli takımın en küçük sporcusu."

Poyraz, Gizem'in kendisinden büyük sporcularla antrenman yaptığını dile getirerek, söz konusu durumun sporcusunu geliştirdiğini aktardı.

Gizem'in Konya'daki organizasyonda çok başarılı sporculara karşı mücadele ettiğini vurgulayan Poyraz, "Motive etmek çok önemliydi. O çok motive bir şekilde gelmişti. Yüzdü ve herkesi geçti. Herkesin alkışladığı parmakla gösterilen bir kız oldu. Kurbağalamada çok iyi dereceleri var." dedi.

Poyraz, sporcusunun paralimpik olimpiyatlarına hazırlanmaya başladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz sadece madalya almak istemiyoruz. Orada bir rekor kırmak istiyoruz. Bu rekor için de şu anda çok çabalıyoruz, uğraşıyoruz. Bunun öncesinde bir dünya şampiyonası yapılması planlanıyor. Olimpiyatlara gitmeden önce diğer yarışlara katılacak. Yunanistan'da ve Bulgaristan'da yapılması planlanan yarışlar var. Onlara katılacak. Daha sonrasında tam tekmil olarak hazırlanmış olacak."