Gizem Özer Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika
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Gizem Özer Avrupa ikincisi oldu

23.03.2022 09:32
Gizem Özer Avrupa ikincisi oldu

Elazığlı milli boksör Gizem Özer, Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nı ikincilikle tamamladı ve gümüş madalya kazandı.

Elazığlı milli boksör Gizem Özer, Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nı ikincilikle tamamladı ve gümüş madalya kazandı.

Hırvatistan'ın ev sahipliğinde 12-24 Mart tarihleri arası düzenlenen U22 Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 63,5 kilo finalinde Slovak rakibine yenilen milli boksör Gizem Özer, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı. Sosyal medya hesabından Gizem'i tebrik eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "U22 Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan Elazığ Belediyespor Kulübü sporcumuz Gizem Özer'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

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22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası Son dakika... Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda bir gümüş madalya daha Son dakika... Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda bir gümüş madalya daha

Gümüş Madalya, Hırvatistan, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gizem Özer Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika


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