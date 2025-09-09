Gizem Özer Diskalifiye Oldu

İngiltere'de 4-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Boks Şampiyonası devam ediyor.
Milli sporcu Gizem Özer, 60 kiloda dudağında çıkan uçuk sebebiyle sağlık kuralları tedbiri kapsamında diskalifiye edildi.
Son 16 turu öncesi rutin sağlık kontrolleri sırasında Gizem Özer'in ringe çıkmasına izin vermeyen sorumlu doktorlar, Dünya Boks'unun sağlık talimatları içerisinde yer alan "Deride potansiyel bulaşıcı uçuk ve bakteriyel enfeksiyon olma ihtimaline karşın sporcu diskalifiye edilir." maddesi kapsamında gerekli kontrollerden sonra milli sporcuyu, başka sporculara hastalık bulaşmaması içim yarıştırmama kararı kaldı.
Ayrıca, aynı gün iki farklı boksör de aynı sebepten dolayı diskalifiye edildi ve ringe çıkarılmadı.
