Gizem Özer Diskalifiye Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gizem Özer Diskalifiye Oldu

Gizem Özer Diskalifiye Oldu
09.09.2025 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

60 kiloda yarışan Gizem Özer, dudak hastalığı nedeniyle Dünya Şampiyonası'nda diskalifiye edildi.

İngiltere'de 4-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Boks Şampiyonası devam ediyor.

DUDAĞINDAKİ UÇUK SEBEBİYLE DİSKALİFİYE

Milli sporcu Gizem Özer, 60 kiloda dudağında çıkan uçuk sebebiyle sağlık kuralları tedbiri kapsamında diskalifiye edildi.

POTANSİYEL BULAŞICI UÇUK

Son 16 turu öncesi rutin sağlık kontrolleri sırasında Gizem Özer'in ringe çıkmasına izin vermeyen sorumlu doktorlar, Dünya Boks'unun sağlık talimatları içerisinde yer alan "Deride potansiyel bulaşıcı uçuk ve bakteriyel enfeksiyon olma ihtimaline karşın sporcu diskalifiye edilir." maddesi kapsamında gerekli kontrollerden sonra milli sporcuyu, başka sporculara hastalık bulaşmaması içim yarıştırmama kararı kaldı.

İKİ FARKLI BOKSÖR DAHA DİSKALİFİYE

Ayrıca, aynı gün iki farklı boksör de aynı sebepten dolayı diskalifiye edildi ve ringe çıkarılmadı.

Kaynak: DHA

Dünya Şampiyonası, Milli Takım, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gizem Özer Diskalifiye Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu
Trump, tecavüz davasında 83,3 milyon dolar tazminat ödeyecek Trump, tecavüz davasında 83,3 milyon dolar tazminat ödeyecek
Trump’ın inkar ettiği Epstein mektubu ortaya çıktı Kendi eliyle kadın silueti çizmiş Trump'ın inkar ettiği Epstein mektubu ortaya çıktı! Kendi eliyle kadın silueti çizmiş
Köpeğe resmen işkence etti İşte tepki çeken o görüntüler Köpeğe resmen işkence etti! İşte tepki çeken o görüntüler
Ali Koç, ’’24 saat içinde açıklanır’’ demişti Fenerbahçe’den teknik adam açıklaması Ali Koç, ''24 saat içinde açıklanır'' demişti! Fenerbahçe'den teknik adam açıklaması
AK Partili Rümeysa Kadak, Oxford’un yeni reklam yüzü oldu AK Partili Rümeysa Kadak, Oxford'un yeni reklam yüzü oldu

20:01
İsrail’den Türkiye’ye küstah tehdit: Doha’ya saldıran Ankara’ya da saldırabilir
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir
19:01
İsveç Sağlık Bakanı Elisabet Lann, basın toplantısı sırasında bayıldı
İsveç Sağlık Bakanı Elisabet Lann, basın toplantısı sırasında bayıldı
18:50
12 Dev Adam, Polonya’yı farklı geçerek yarı finale yükseldi
12 Dev Adam, Polonya'yı farklı geçerek yarı finale yükseldi
18:38
Netanyahu’dan ilk açıklama Hamas’ın “Kudüs“ hamlesinin ardından saldırı talimatını vermiş
Netanyahu'dan ilk açıklama! Hamas'ın "Kudüs" hamlesinin ardından saldırı talimatını vermiş
18:05
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu
17:45
İsrail’in Katar’daki saldırısından ilk görüntüler
İsrail'in Katar'daki saldırısından ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2025 20:35:00. #7.11#
SON DAKİKA: Gizem Özer Diskalifiye Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.