Gizem Özer Diskalifiye Oldu

İngiltere'de 4-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Boks Şampiyonası devam ediyor.

DUDAĞINDAKİ UÇUK SEBEBİYLE DİSKALİFİYE

Milli sporcu Gizem Özer, 60 kiloda dudağında çıkan uçuk sebebiyle sağlık kuralları tedbiri kapsamında diskalifiye edildi.

POTANSİYEL BULAŞICI UÇUK

Son 16 turu öncesi rutin sağlık kontrolleri sırasında Gizem Özer'in ringe çıkmasına izin vermeyen sorumlu doktorlar, Dünya Boks'unun sağlık talimatları içerisinde yer alan "Deride potansiyel bulaşıcı uçuk ve bakteriyel enfeksiyon olma ihtimaline karşın sporcu diskalifiye edilir." maddesi kapsamında gerekli kontrollerden sonra milli sporcuyu, başka sporculara hastalık bulaşmaması içim yarıştırmama kararı kaldı.

İKİ FARKLI BOKSÖR DAHA DİSKALİFİYE

Ayrıca, aynı gün iki farklı boksör de aynı sebepten dolayı diskalifiye edildi ve ringe çıkarılmadı.