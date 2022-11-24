Apple gözünü kararttı! Dünya devi futbol kulübü Manchester United'ı satın alabilir - Son Dakika
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Apple gözünü kararttı! Dünya devi futbol kulübü Manchester United'ı satın alabilir

24.11.2022 17:09

Glazers Ailesi tarafından satışa çıkarılan Manchester United'a ünlü teknoloji devi Apple talip oldu. İki taraf arasındaki görüşmelerin 6.75 milyar euro civarında bir para üzerinden döndüğü belirtildi.

17 yıl sonra Glazers Ailesi tarafından satışa çıkarılan Manchester United'a sürpriz bir talip çıktı. İngiliz ekibini, ABD merkezli teknoloji devi Apple satın almak istiyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

The Daily Mirror'ın aktardığı habere göre, satışa çıkarılan Manchester United'ın çoğunluk hisselerini almak için Apple masada. İki dev arasındaki görüşmelerin 6.75 milyar euro civarında bir para üzerinden döndüğü ifade ediliyor.

Apple gözünü kararttı! Dünya devi kulübü satın almaları an meselesi
Tim Cook

BAŞARISIZ SONUÇLAR FİYATI DÜŞÜRDÜ

470 milyar euroluk yıllık geliri ile dünyadaki en büyük teknoloji şirketi olan Apple'da CEO Tim Cook, Manchester United'ı satın almanın büyük fırsatlar getireceğine inanıyor. Kulüp için daha önce 10 milyar euroluk bir bedel belirleyen Glazer Ailesi, Premier Lig ve Avrupa'da alınan başarısız sonuçların ardından bu fiyatı 3 milyar eurodan fazla indirmek zorunda kaldı.

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Son Dakika Spor Apple gözünü kararttı! Dünya devi futbol kulübü Manchester United'ı satın alabilir - Son Dakika


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