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Goalball Kadın Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

Karadağ'da gerçekleşen IBSA Golbol 2023 Avrupa Şampiyonası final maçında İsrail'i 8-4 yenerek Avrupa Şampiyonu olan Goalball Kadın Milli Takımı'nın Antrenörü ve sporcusu çiçeklerle karşılandı.

Goalball Kadın Milli Takımı Avrupa Şampiyonu
19.12.2023 - 11:14,  Güncelleme: 11:20
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Karadağ'da gerçekleşen IBSA Golbol 2023 Avrupa Şampiyonası final maçında İsrail'i 8-4 yenerek Avrupa Şampiyonu olan Goalball Kadın Milli Takımı'nın Antrenörü ve sporcusu çiçeklerle karşılandı.

Karabağ'ın Podgorica kentinde düzenlenen Avrupa Goalball Şampiyonası'nda İsrail'i 8-4 mağlup ederek 3'üncü kez Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı yurda döndü.

Takım kadrosunda bulunan hemşerilerimiz Goalball Kadın Milli Takım Antrenörü Gültekin Karasu ve milli sporcu Fatma Gül Güler, şehrimize dönüşünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gaziantep Oğuzeli Havalimanı'nda coşkulu bir şekilde karşılandı.

Galibiyeti Filistinli çocuklara armağan ettiklerini belirten Ay-Yıldızlılar, " Gazze'de İsrail tarafından katledilen Filistinli çocuklar ve siviller için oynadık. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz" diye konuştular.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, "Elde edilen başarıda başta milli takım antrenörü ve hemşerimiz Gültekin hocamıza, milli sporcumuz Fatma Gül'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Görme engelli sporlarında Avrupa'da ve Dünya'da Türkiye'yi gururlandıran tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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