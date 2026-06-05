Goalball Takımlarımız Çin'e Gitti - Son Dakika
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Goalball Takımlarımız Çin'e Gitti

Goalball Takımlarımız Çin\'e Gitti
05.06.2026 15:18
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Türkiye Kadın ve Erkek Goalball Milli Takımları, 2026 Dünya Şampiyonası için Çin'e gitti.

TÜRKİYE Kadın ve Erkek Goalball Milli Takımları, Çin'de düzenlenecek Goalball Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere Çin'e gitti.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen 2026 IBSA Goalball Dünya Şampiyonası, 10-15 Haziran 2026 tarihleri arasında Çin'in Hangzhou kentinde gerçekleştirilecek. Goalball Dünya Şampiyonası'nın ilk kez Asya kıtasında düzenlenecek olması bakımından ayrı bir önem taşıyan organizasyonda, kadınlar ve erkeklerde toplam 32 milli takım dünya şampiyonluğu mücadelesi verecek. 2026 IBSA Goalball Dünya Şampiyonası, dünya şampiyonluğu mücadelesinin yanı sıra 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları yolunda da büyük önem taşıyor. Kadınlar ve erkeklerde finale yükselen takımlar, doğrudan 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılım hakkı elde edecek. Ay-yıldızlı ekiplerimiz, dünya şampiyonluğu hedefinin yanı sıra Paralimpik Oyunlar kotasını da garantilemek için parkeye çıkacak.

SEVDA ALTUNOLUK: TÜM DÜNYAYA GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMEK İSTİYORUZ

Çin yolculuğu öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Goalball Kadın Milli Takım Kaptanı Sevda Altunoluk, "Şampiyon olarak bu turnuvaya katılacağız. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Rakiplerimizi tanıyoruz. Ayhan başkanımız ve federasyonun desteği çok büyük. Bu anlamda nereye gittiğimizin farkındayız. Bir kez daha orada bayrağımızı göklerde dalgalandırıp, İstiklal Marşı'nı okutup tüm dünyaya göstermek istiyoruz" dedi.

HÜSEYİN ALKAN: ADIM ADIM GİDECEĞİZ

Erkek takım kaptanı Hüseyin Alkan ise, "Dünya Şampiyonluğu bizim için çok önemli. Paralimpik oyunları için kota mücadelesi. Aynı zamanda dünyanın en büyük organizasyonlarından biri Çin'de düzenleniyor. Daha önce 4 defa katıldık ama çeyrek final geçmişliğimiz yok. Son dünya şampiyonu ve ikincisini yenerek finale kendimizi atmak durumundayız. Ama bu sefer çok güçlü bir kadro ve güzel bir ekip var. Bu sefer o çeyrek finali geçip adım adım şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

AYHAN YILDIRIM: HEDEF ŞAMPİYONLUK

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım ise, "Bizler için her bir turnuva yeni bir başlangıç demek. Ekipte bu şekilde kabul ediyor, zaten zirvede kalma nedenleri de bu. Bu sefer hem kadınlarımız için hem erkeklerimiz için final ve şampiyonluk diyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Goalball Takımlarımız Çin'e Gitti - Son Dakika

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