Gökçedere Ortaokulu Yıldız Kız Bocce Takımı Türkiye Şampiyonası'na Katılmaya Hak Kazandı

10.05.2026 14:32
Gökçedere Şehit Samet Akdeniz Ortaokulu Yıldız Kız Bocce Takımı, Erzurum'da düzenlenen grup müsabakalarında üçüncü olarak Bursa'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Bayburt'u temsil eden takım, 18 ilden sporcunun katıldığı yarışmada başarılı bir performans sergiledi.

2025-2026 Okul Sporları kapsamında Erzurum'da Bocce Petank Grup Müsabakaları düzenlendi. 18 ilden sporcunun katıldığı müsabakalarda Gökçedere Şehit Samet Akdeniz Ortaokulu Yıldız Kız Takımı, Bayburt adına yarıştı.

Müsabakalarda başarılı bir performans sergileyen Bayburt ekibi, grup üçüncüsü oldu. Alınan dereceyle takım, Bursa'da düzenlenecek Bocce Türkiye Şampiyonası'nda Bayburt'u temsil etme hakkı elde etti.

Okul idaresi, öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri tebrik ederek, takıma Türkiye Şampiyonası'nda başarı diledi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt, Spor, Son Dakika

