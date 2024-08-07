Gökhan Akkan: Ben ve arkadaşlarım gerçekten yeni sezona yüzde yüz hazırız - Son Dakika
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Spor

Gökhan Akkan: Ben ve arkadaşlarım gerçekten yeni sezona yüzde yüz hazırız

Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan, yeni sezonda kendisinin ve takım arkadaşlarının hazır olduğunu belirtti. Akkan, takımın iyi bir kamp dönemi geçirdiğini ve güzel bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

07.08.2024 19:02
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- Gökhan Akkan: "Ben ve arkadaşlarım gerçekten yeni sezona yüzde yüz hazırız"

RİZE - Çaykur Rizespor'un başarılı file bekçisi Gökhan Akkan yeni sezonda kendisinin ve takım arkadaşlarının hazır olduğunu ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2024-2025 sezonunun açılış maçını Başakşehir ile yapacak. Yeşil-mavili ekip 12 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00'de oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Rizespor'un uzun yıllardır kalesini emanet ettiği başarılı kaleci Gökhan Akkan, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Akkan, "Çok iyi çalıştık. Çok iyi hazırlık maçları yaptık. Oturmuş bir kadromuz vardı. Bunun üzerine takviyeler yapıldı. İnşallah ilk maçla da güze bir başlangıç yaparak bunu devam ettirmek istiyoruz. Aslında İlhan Hoca Türkiye'nin bildiği bir teknik direktör. Bize sağladığı ortam için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır Rizespor'dayım. İlk defa bir teknik direktör bir sezona başlayıp bitirdi ve yeni sezona başladı. İnşallah Rizespor için bunun devamı olur. Ben uzun zamandır Rizespor'da olduğum için profesyonellik dışında duygusal olarak da konuşabileceğimi düşünüyorum. Onun için çok güzel bir yapılanma var. İçeride çok güzel bir bağ var. Çok uzun süredir Rizespor'dayım. Takım kaptanıyım. Elbette ki gelenleri ilk karşılayan benim. Rizespor'da yeni bir oyuncunun gelince adaptasyon sorunu yaşatmıyoruz. En büyük sebeplerden biri de bu. Çünkü elimizden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Zaten şehrimiz zaten çok sıcakkanlı bir şehir. Oyuncuyu kucaklayıp, oyuncunun adapte olabilme imkanı sunuyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ben ve arkadaşlarım gerçekten yeni sezona yüzde yüz hazırız"

Yeni sezona kendisinin ve takım arkadaşlarının tamamen hazır olduğunu belirten Akkan, "Son oynadığımız Samsunspor hazırlık maçı da bizim için iyi geçti. Gerçekten iyi rakiplerle de oynadık. Nice ile de bir hazırlık maçı oynadık. Hem benim için hem de takım için iyi oldu. Ben ve arkadaşlarım gerçekten yeni sezona yüzde yüz hazırız. Süper lig gerçekten zor bir lig. Çok değişkenlik gösteren bir lig. Geçen sezona baktığımız zaman şampiyonluk yarışı iki takım arasında geçti. Bu sene nasıl bir başlangıç olacak bilmiyoruz. Hepimiz bunu içeride yaşayarak görüyoruz. Süper Lig gerçekten kolay bir lig değil. Biz bu serüvende elimizden gelen en iyisin yapıp geçen sezonun üstünde bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gökhan Akkan: Ben ve arkadaşlarım gerçekten yeni sezona yüzde yüz hazırız - Son Dakika

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