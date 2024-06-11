Gökhan İnler, Udinese'ye sportif direktör olarak dönüyor - Son Dakika
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Gökhan İnler, Udinese'ye sportif direktör olarak dönüyor

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan Gökhan İnler, İtalya'ya dönerek Udinese'ye sportif direktör olarak geri dönüyor. İsviçre asıllı oyuncu, yarın İtalyan ekibine imzayı atacak ve futbolculuk kariyerini noktalayacak.

11.06.2024 16:14
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Efe ALDEMİR/ İSTANBUL,

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın kadrosunda yer alan tecrübeli oyuncu Gökhan İnler, İtalya'ya dönmeye hazırlanıyor. Kariyerine İsviçre liginde başladıktan sonra 2007 yılında Udinese'ye transfer olan ve ardından 2011 yılında İtalya ekibinden ayrılan tecrübeli oyuncu, Udinese'ye sportif direktör olarak geri dönüyor. Gökhan İnler, yarın İtalyan ekibine imzayı atacak.

FC Zürich altyapısında yetişen İsviçre asıllı oyuncu, ilk yurt dışı deneyimini Udinese'de yaşamıştı. Napoli ve Leicester City formaları da giyen Gökhan İnler, Beşiktaş formasıyla adım attığı Süper Lig'de Başakşehir ve Adana Demirspor formaları giydi. Son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, futbolculuk kariyerini noktalıyor. İlk yurt dışı deneyimini yaşadığı Udinese'ye sportif direktör olarak geri dönmeye hazırlanan İnler'in yarın İtalya'ya uçup Udinese kulübüne imza atması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Gökhan İnler, Udinese'ye sportif direktör olarak dönüyor - Son Dakika

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