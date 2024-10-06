Gökhan Sazdağı: 1 Puan Önemli

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Kayserispor takım kaptanı Gökhan Sazdağı; Başakşehir karşısında alınan 1 puanın önemli olduğunu söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor; ligin 8. haftasında deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı. Başakşehir karşısında sahaya kaptan olarak çıkan ve 90 dakika sahada kalan Gökhan Sazdağı ortaya koyduğu başarılı performans ile tam not aldı. Başakşehir karşısında alınan 1 puanın önemli olduğunu söyleyen takım kaptanı Gökhan Sazdağı; "Güzel mücadele ve alınan 1 puan önemli. Hatalarımızı azaltarak devam edeceğiz. Desteğiniz için teşekkürler. Gösterdiğiniz destek, birlik ve beraberlik ile bu işi başaracağız" dedi. - KAYSERİ