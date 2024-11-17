Kayserispor'un 30 yaşındaki deneyimli futbolcusu Gökhan Sazdağı, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna alındı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna bir oyuncu ilavesi yapıldı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı, aday kadroya dahil edildi.
30 yaşındaki futbolcu, süre bulması halinde kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasını giyecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Gökhan Sazdağı A Milli Takım'da! - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?