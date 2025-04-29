Kayserispor'un 40 yaşındaki sağ beki Gökhan Sazdağı'nın Galatasaray'a transfer olacağına iddiları giderek artıyor. Tecrübeli futbolcu, bu iddialarla ilgili ilk kez konuştu ve sarı-kırmızılılara transfer olmak istediğini net bir şekilde dile getirdi.
Ajansspor'a konuşan ve öncelikle Fenerbahçe maçına değinen Gökhan, "Fenerbahçe maçında 3 asist yaptım ve kariyerimde bir ilki yaşadım. Ben de iyi günümdeydim ve boşlukları iyi değerlendirdim. Süper Lig'de İki önemli camianın şampiyonluk çekişmesi var. Fenerbahçe bizim maçımızda 2 puan kaybetti ve yarışta yara aldı" ifadelerini kullandı.
A Milli Takım beklentisinin olduğunu vurgulayan Gökhan Sazdağı, "Kişisel performansım yükselişte. A Milli Takım beklentim var. İnşallah bu gerçekleşir" dedi.
Adının Galatasaray'la anılmasıyla ilgili konuşan tecrübeli futbolcu, "Galatasaray haberlerini ben de basından takip ettim. Bir şeyler olacaksa da sezon sonunda oturulur, konuşulur. Galatasaray haberleri tabii ki heyecanlandırıyor. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Kayserispor'da sözleşmem devam ediyor. Transferim kulüpler arasında bitecek. Kulüpler anlaşırsa Galatasaray neden olmasın" şeklinde konuştu.
30 yaşındaki sağ bek, Galatasaray'a transfer olmayı çok isterim. Şu anda Galatasaray konuşuluyor, kulübümün menfaatleri doğrultusunda ayrılabilirim. Şehrimize söz verdik. Kayserispor olarak tek hedefimiz ligde kalmak ve gemiyi limana yanaştırmak. Kenar forvet olarak da görev aldığım maçlar oldu. Sağ bekte de sağ kanatta da kendimi iyi hissediyorum. Hangi pozisyonda bana şans verilirse verilsin yüzde yüzümle sahada olmak için çalışıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
Son Dakika › Spor › Gökhan Sazdağı'dan Galatasaray'a transferi için ilk açıklama - Son Dakika
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