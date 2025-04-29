Gökhan Sazdağı'dan Galatasaray'a transferi için ilk açıklama - Son Dakika
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Gökhan Sazdağı'dan Galatasaray'a transferi için ilk açıklama

Gökhan Sazdağı\'dan Galatasaray\'a transferi için ilk açıklama

Kayserispor'un tecrübeli sağ beki Gökhan Sazdağı adının Galatasaray ile anılmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Galatasaray'a transfer olmayı çok istediğini belirten Gökhan, ''Kulüpler anlaşırsa Galatasaray neden olmasın. Kulübümün menfaatleri doğrultusunda ayrılabilirim'' ifadesini kullandı.

29.04.2025 17:40
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Kayserispor'un 40 yaşındaki sağ beki Gökhan Sazdağı'nın Galatasaray'a transfer olacağına iddiları giderek artıyor. Tecrübeli futbolcu, bu iddialarla ilgili ilk kez konuştu ve sarı-kırmızılılara transfer olmak istediğini net bir şekilde dile getirdi.

"FENERBAHÇE MAÇINDA BİR İLKİ YAŞADIM"

Ajansspor'a konuşan ve öncelikle Fenerbahçe maçına değinen Gökhan, "Fenerbahçe maçında 3 asist yaptım ve kariyerimde bir ilki yaşadım. Ben de iyi günümdeydim ve boşlukları iyi değerlendirdim. Süper Lig'de İki önemli camianın şampiyonluk çekişmesi var. Fenerbahçe bizim maçımızda 2 puan kaybetti ve yarışta yara aldı" ifadelerini kullandı.

"A MİLLİ TAKIM BEKLENTİM VAR"

A Milli Takım beklentisinin olduğunu vurgulayan Gökhan Sazdağı, "Kişisel performansım yükselişte. A Milli Takım beklentim var. İnşallah bu gerçekleşir" dedi.

"KULÜPLER ANLAŞIRSA NEDEN OLMASIN"

Adının Galatasaray'la anılmasıyla ilgili konuşan tecrübeli futbolcu, "Galatasaray haberlerini ben de basından takip ettim. Bir şeyler olacaksa da sezon sonunda oturulur, konuşulur. Galatasaray haberleri tabii ki heyecanlandırıyor. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Kayserispor'da sözleşmem devam ediyor. Transferim kulüpler arasında bitecek. Kulüpler anlaşırsa Galatasaray neden olmasın" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'A TRANSFER OLMAYI ÇOK İSTERİM"

30 yaşındaki sağ bek, Galatasaray'a transfer olmayı çok isterim. Şu anda Galatasaray konuşuluyor, kulübümün menfaatleri doğrultusunda ayrılabilirim. Şehrimize söz verdik. Kayserispor olarak tek hedefimiz ligde kalmak ve gemiyi limana yanaştırmak. Kenar forvet olarak da görev aldığım maçlar oldu. Sağ bekte de sağ kanatta da kendimi iyi hissediyorum. Hangi pozisyonda bana şans verilirse verilsin yüzde yüzümle sahada olmak için çalışıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Gökhan Sazdağı, Kayserispor, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gökhan Sazdağı'dan Galatasaray'a transferi için ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • 78908900:
    40 yaşında mı 30 yaşında mı karar verin ..Haber yaparken okuyucunuza saygınız olsun ... 97 1 Yanıtla
  • Hakan1421:
    Gökhan 40 yaşında yazmışsınız şayet doğru ise 40 yaşındaki futbolcu Fener'e yakışır 39 9 Yanıtla
  • Ertugrul Karadag:
    40 yaşında?? 37 2 Yanıtla
  • Abdullah Bayraktar:
    Transfer haberleri ile Kayseri yi yumuşatıyorlar 26 6 Yanıtla
  • 67yy4319:
    sizin kadar aptal bir haber sayfası daha varmı acaba 27 0 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Fenere karşı iyi oynadı diye futbolcu mu transfer edilir Allah aşkına.. Bir kaç hafta sonra gs ile maçları var şimdi bu açıklama yerinde bir açıklamamı oldu Galatasaray neden olmasın kulüpler anlaşırsa giderim. Sezon bitsin ondan sonra kim ne konuşursa konuşsun nereye gidecekse gitsin. 18 2 Yanıtla
  • Cetin Kabar:
    Kayseri maçı yaklaştı malum takım iş başında ALLAH yarına bırakır yanınıza bırakmaz 11 4 Yanıtla
  • null:
    Salak salak transferlerle para saçmak külübü zarara uğramaktan başka işe yaramıyor. 10 1 Yanıtla
  • Imza5858:
    yaş ne karar verin 9 1 Yanıtla
  • 83366494:
    Peki bu goksan saridaga maçtan oncemi telif geldi.Malum takım bu oyunları çok iyi oynar 6 2 Yanıtla
  • Özkan S:
    Kayseriyi izlemeyenler yorum yapmış :)) adam sadece fenere karşı değil sezonun 30 maçındada maçın adamı seçiliyor ayrıca milli takıma çağrıldı ayrıca yerli rotasyonu en iyilerden biri. 40 yaşında yazmışlar haberde yol 50 yaşında 5 0 Yanıtla
  • Orhan Demir:
    Fenerbahçe ye karşı çok istekli ve şerefli oynadı tüm Fenerbahçelilerin gözü sende olacak Gökhan o şerefle Galatasaray karşıda oynuyacakmisin gorelim 1 0 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    30 yaşında 40 yanlış yazılmış. fenerin altyapısında yetişmiş 5-6 yıl Fenerbahçe forması giymiş.. transfer sadece söylenti uydurma yani.. 1 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    ne bu şimdi 1 0 Yanıtla
  • Orhan Demir:
    Daha öncede bu tür senaryolar çok gördük çok oyuncu aklı ile oynanildi onlara karşı oynamasinlar diye 15 senedir aynı filim izliyoruz ama kimse görmek istemiyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gökhan Sazdağı'dan Galatasaray'a transferi için ilk açıklama - Son Dakika
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