- Gökhan Tiryaki, Beşiktaş Denetim Kurulu Başkan adaylığını açıkladı

Gökhan Tiryaki: "Sorunları çözmek için aday oluyoruz"

İSTANBUL - Beşiktaş Genel Kurul Üyesi Gökhan Tiryaki, mayıs ayında yapılacak olan seçimli genel kurulda Denetim Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Tiryaki, ekibiyle birlikte Beşiktaş'ın denetimdeki sorunlarını çözmek için aday olduklarını ifade etti.

Beşiktaş Genel Kurul Üyesi Gökhan Tiryaki, mayıs ayında yapılacak olan seçimli genel kurulda Denetim Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Ekibiyle birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tiryaki, "Beşiktaş'ta uzun süredir, mali ve denetim konularında zafiyet var. 2019 yılında adaylığımız olmuştu. 2022 mayıs ayında yapılacak olan seçimde tekrar aday olacağız. Bu yolda Beşiktaş'ın mali ve denetim konusunda sorunlarını çözmek ve katkı sağlamak için buradayız. Beşiktaş'a katkı sağlamak için bu konuda uzman isimlerle yola çıktık. Beşiktaş'taki denetim zafiyeti uzun zamandır konuşuluyor. Bu işin parçası olmamız gerektiği için bir adım atmıştık. Bu işin parçası olmak için ekibimizle yola çıktık. Aday oluyoruz ve başaracağımızı düşünüyoruz. Futbol kulüplerinin denetimi ve organizasyonların içinde daha önce yer aldık. Biz kendi tecrübelerimizi Beşiktaş'a aktarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Başkanla ya da bir başkan adayıyla görüşmemiz doğru olmaz"

Başkan Ahmet Nur Çebi'yle adaylık konusunda görüşüp görüşmediği yönündeki soruyu da yanıtlayan Tiryaki, "Benim mesleğim bağımsız denetim. Beşiktaş Tüzüğü'ne göre Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı'nın mali müşavir olması gerekiyor. Biz bağımsız olmak zorundayız. Bizim mesleki anlamda yazdığımız raporlar genel kurullarda tartışılmaz. Denetimin pazarlığı olmaz. Bunun pazarlığını yaparsak hem bize hem başkana zarar veririz. Başkan da olabilir, başkan adayı da olabilir, sonuçta içinde yönetim olan bir konu bu. Bugünden birileriyle bu konuyu görüşmemiz demek, zihniyet anlamında yönetimle görüşüyoruz anlamına gelecek" dedi.

Tiryaki son olarak Beşiktaş'ın içinde bulunduğu mali durumla ilgili olarak, "Biz bugün aday olduysak, demek ki bir kurtuluş şansı var. 4.5 milyar TL'nin üzerinde borç var. Gelirleri bugün yıllık giderini karşılamıyor. Ama yeni çözümler üretilebilir. Beşiktaş'ta çözüm var. 4.5 milyar TL büyük rakam, ödenmesi zor ama imkansız değil. Mevcut durumda aslında denetimin yapılmadığını genel kurul onayladı. Son 10 yılda 4 ya da 5 kez ibra edilmeyen kongreler yaşandı. Burada bir zafiyet var ve buna çözüm getirmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.