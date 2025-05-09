Göksel Gümüşdağ'dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia - Son Dakika
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Göksel Gümüşdağ'dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia

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RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe maçının ardından konuştu ve hakem kararlarına tepki gösterdi. Gümüşdağ, hakem yönetimi için ''Türk hakemliği için içler açısı bir durum. Hakemin rezil, fiyasko, facia kararları diyeyim.'' dedi

09.05.2025 23:49  Güncelleme: 08:03
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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Süper Lig'de 4-1 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından konuşarak hakem kararlarına tepki gösterdi.

''TÜRK HAKEMLERİNE MAÇ VERMİYORLAR''

Göksel Gümüşdağ, hakemi eleştirerek, "Çok kötü bir hakem performansı. MHK'nin ve Türk hakemliğin ne halde olduğunu hepimiz görüyoruz. Aralık ayında gereğinin yapılmasını, MHK ile ilgili kararı TFF'nin alması gerektiğini söylemiştim. O günden bu güne Türk hakemliğinin yaşadıklarını izliyoruz. Sadece yerelde değil uluslararası alanda da Türk hakemlerine maç vermez hale geldiler. Eskisine oranla çok çok daha azaldı. Türk hakemliği çok kötü bir süreç yaşıyor." dedi.

''REZİL, FİYASKO, FACİA''

Sözlerine devam eden Gümüşdağ, "Pozisyon pozisyon tartışmak doğru değil. Skora göre konuşmuyorum, Türk hakemliği için içler açısı bir durum. Hakemin rezil, fiyasko, facia kararları diyeyim. MHK ile ilgili bu kadar Türkiye'de yaşanan olaylara rağmen TFF'nin, MHK ile ilgili pozisyon almaması da; MHK'nin bu halde olmasının da sorumlusu TFF'dir. Türk hakemliği büyük yara almıştır." ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ\'dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia

Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göksel Gümüşdağ'dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • KaraKartal:
    Avrupa Ligi'nin en çok kırmızı sarı kart gören takımı FB ama Türkiye'de kırmızı görmeyen tek takım FB. biçok maç hakem yorumcularına göre de tartışmasız kırmızı olması gerektiği halde çıkmıyor. FBye çıkmayan kırmızılar araştırılmalıdır. Bir iki değil bu inanılmaz boyuta ulaştı. Sonra BEŞİKTAŞ ligde çok puan farkı yedi oluyor... İmzalar toplanıp TFF de hemen değiştirilmeli 358 35 Yanıtla
  • 627fqpmrzq:
    mhk değişse ne olacak hakemler yine aynı hakemler topçumu bu geri yolla kulübüne hem mhk değil önce TFF başındaki ibo’da var en büyük sorun 193 7 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Galatasarayın şampiyonluğu geciksin diye feneri ittiriyorlar. Şampiyon değişmeyecek. 12 milyon euro maaşlı Taliscaya hakemler ikinci sarıyı göstermeye kıyamadı. Şov yapacakmış Talisca. 123 41 Yanıtla
  • Resul Bey:
    Hastir be senin oyuncun penaltıda kaleciye teslim ediyor başka bi halt edemiyorsun ama Galatasaraya gelince aslan kesiliyorsunuz çakal sürüleri hadi ordan 102 21 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    fettoşun kannoşu döktürmüş yine verilen emir gereği.. 12 93 Yanıtla
  • Flankes0107:
    lan cinconlar şampiyon oldunuz hâlâ neye agliyorsunuz onu anlamıyoruz her maç ferene kırmızı kartı çıksın 19 37 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    FB nin net 6 penaltısı verilmedi alakasız sarı kartlar anında FB ye gösterildi,gece bir haber düştü yurtdışında tam tamina 350m Euro FB penaltı kazanamaz diye bahis yapılmış,hakemin var a gidip penaltı değil diye dönüşü tarihte ilk kez oluyor,neyse geçelim bunları eğer haber doğruysa ligin tescil edilmemesi gündemde,bir diger konu göksel gumusdag yine iddaa ediyorum bu adam araştırıldığında çok şeyler çıkacak altından,bu adamın masum olmadığı çok net bence , birgün muhakkak ortaya çıkacak 2 36 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    Acı var mı acııııııııııı :)) 16 19 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    FB NE YAPARLARSA YAPSINLAR ŞAMPİYON YAPAMAZLAR 17 11 Yanıtla
  • 980615:
    s…. g ….. süreki gs a maç veriyor takımın Göztepe’ye yenildin penaltını vermedi mi hakem FB nin 3 tane penaltısını vermedi diego carlosa ilk sarı kartı haksız yere verdi . sırf gs şampiyonluğunu ilan etsin diyemi kendini paralıyorsun. FB yede haksızlık yapıldı desene. sana penaltı verilmeden hemen önce FB nin penaltısını vermedi verseydi zaten maç kopacaktı 0 12 Yanıtla
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