Göksel Gümüşdağ\'dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Süper Lig'de 4-1 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından konuşarak hakem kararlarına tepki gösterdi.

''TÜRK HAKEMLERİNE MAÇ VERMİYORLAR''

Göksel Gümüşdağ, hakemi eleştirerek, "Çok kötü bir hakem performansı. MHK'nin ve Türk hakemliğin ne halde olduğunu hepimiz görüyoruz. Aralık ayında gereğinin yapılmasını, MHK ile ilgili kararı TFF'nin alması gerektiğini söylemiştim. O günden bu güne Türk hakemliğinin yaşadıklarını izliyoruz. Sadece yerelde değil uluslararası alanda da Türk hakemlerine maç vermez hale geldiler. Eskisine oranla çok çok daha azaldı. Türk hakemliği çok kötü bir süreç yaşıyor." dedi.

''REZİL, FİYASKO, FACİA''

Sözlerine devam eden Gümüşdağ, "Pozisyon pozisyon tartışmak doğru değil. Skora göre konuşmuyorum, Türk hakemliği için içler açısı bir durum. Hakemin rezil, fiyasko, facia kararları diyeyim. MHK ile ilgili bu kadar Türkiye'de yaşanan olaylara rağmen TFF'nin, MHK ile ilgili pozisyon almaması da; MHK'nin bu halde olmasının da sorumlusu TFF'dir. Türk hakemliği büyük yara almıştır." ifadelerini kullandı.